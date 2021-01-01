Dr. İlker İpekdal

Fiyasko Türkiye’ye ait değil.
Fiyasko bize ait.
Yine kapanarak, yeniden kapanarak, hep kapanarak sağlıkta başarı elde etmeye çalışıyorsak, kusura bakmayalım ama daha çok bekleriz, çok da zaman kaybederiz!
Aşı gelince Covid-19’un gideceğini, 2021 yılının eskisi gibi olacağını düşünenler de ne yazık ki büyük hayal kırıklığına hazır olsunlar.
Çünkü…
Dünya ‘’the great reset’i (‘’büyük sıfırlama’’yı) konuşuyor.
Aşı Noelbabaları, bu virüsün bizimle, daha 10 yıl birlikte olacağını, mutasyonlarına hazır olmamız gerektiğini söylüyor.
‘’Yeni normal’’in tanımının yapılması ve ülkelerin ve toplumların artık, ‘’yeni normal’’e göre yaşamlarını dizayn etmeleri gerektiği, dünyaya yön verenler tarafından bas bas bağrılıyor.
Peki biz devlet olarak işin neresindeyiz?
Başladığımız noktanın gerisinde.
Vaka sayılarını başarı olarak görüyoruz ama bu uzun soluklu bir yarış.
Bu yarışın en önemli ayağı sağlık altyapısının kuvvetli olması.
Bunu başardık mı?
Hayır!
İhalelerle birilerinin karınlarını ve gözlerini doyurmaktan başka bir şey kazanmadık!
Sağlık altyapımız yeterli olmadığı için ‘’normalden daha sıkı kapanmayı’’ seçtiğimizi hepimiz biliyoruz.
Sayın Sağlık Bakanı da biliyor!
Vaka sayılarını devlet hastanesinin kaldıramayacağını söylüyor.
Açılmanın önündeki en büyük engellerden biri olarak bunu gösteriyor.
Acil Durum Hastanesi güya imdadımıza yetişecekti.
Bina yapıldı, cihazlar geldi ama içi doldurulamıyor, işler hale getirilemiyor!
Hani bu hafta açılacaktı?
Başarılamadı!
Kim?
Türkiye mi?
Hayır.
Sağlık Bakanlığı.
Başka?
Tıp-İş.
Başka?
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Tabipleri Odası!
Geçtiğimiz gün, Güney’de artan vakalar karşısında önlem olarak, Sağlık Bakanı özel doktorları devlet hastanelerine destek için çağırdı.
Özel doktorların cevabı ne oldu?
Yardım etmeyiz!
Evet, yanlış okumadınız. Güney’deki özel doktorlar, devlete yardım etmeyi REDDETTİ!
Peki bizdeki durum nedir?
Devlete yardımcı olmak isteyen özel doktorları hastanenin kapısından içeriye sokmamakta kararlı bir duruş var!
Acil Durum Hastanesi’nin ayağa kaldırılmasında, işler hale getirilmesinde elini taşın altına koymak isteyen özel doktorların yardım tekliflerini görmezlikten gelen ama diğer taraftan, kapı-pencerelerin, duvarların hasta bakmayacağını söyleyen bir kesim var.
Olmuyor.
Pandeminin 2020 yılında olduğu gibi, 2021’de de siyasete kurban edileceğinin sinyallerini alıyoruz.
Ne bekliyoruz? Neyi bekliyoruz?
Acil Durum Hastanesi fiyaskosunun son perdesinde, hastanenin Türkiye tarafından işletilmesini mi?
‘’Öyle olmuyorsa böyle olur!’’ denmesini mi?
Olur mu olur!
İletişim: 0542-8529899