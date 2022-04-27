Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Gizli bir şey yok diyorlar başka bir şey demiyorlar...
Ama gelin görün ki açıklamıyorlar!
Haliyle Ankara’da imzalanan protokol daha da esrarengiz hale geliyor…
Biz beklerdik ki dün Bakanlar Kurulu kararları açıklanırken protokol maddeleri de açıklansın!
Boşuna beklemişiz…
Artık eminiz ki bu kadar gizli saklı yapıldığına göre maddeler arasında Kıbrıs Türk toplumunun asla kabul etmeyeceği konular da var!
Bu protokol hepimizin geleceğini olumlu ya da olumsuz bir şekilde etkileyeceği için herkes tarafından bilinmek zorundadır…
Tufan hoca bu konuda yerden göğe kadar da haklıdır!
Hadi biz seçilmiş filan değiliz…
Peki ya muhalefet milletvekilleri?
Onlar mecliste halkın iradesini yansıtmıyor mu diye düşünürler acaba…
Yazın bir kenara lütfen;
Özellikle sendikalar konusunda alınan bazı kararlar bu ülkeyi kaldırıp oturtacak kadar önemlidir…
Siz bu kararları onlarla paylaşmayıp da perde gerisinde gizli kapaklı karar üretirseniz onlar sokağa inince şikayet etmeye hakkınız da yoktur!
Korkmayın ve açıklayın…
Hem siz kurtulun hem de biz!
Bu arada korkunun ecele faydası olmadığını da hatırlatmak gerek…
…
Bir kere şunu da kabul etmek gerek…
Bu hükümetin elinde sihirli değnek yoktur!
Gökten de para yağmayacağına göre çok sancılı bir dönem bizi beklemektedir…
Onun için gönül isterdi ki hükümet vatandaşına karşı samimi ve şeffaf olsun!
Gerçekleri saklamasın…
Bakın işte Maliye bu ayki maaşların ödenmesi için dilenci gibi bankalardan kredi almaya çalışıyor ama istediğinin ancak 5’te birini alabiliyor!
Bu bile durumun ne kadar vahim olduğunun göstergesidir…
Şu ana kadar gelirler giderleri karşılamaya yetmiyorsa dün Bakanlar Kurulu’nun aldığı Para ve Kambiyo Yasası bundan böyle hayati önem taşımaktadır!
Bu da coin ve sanal bahis konusunu kapsamaktadır…
Çok büyük bir kaynak akışının olacağı iddia ediliyor ya da tahminlerde bulunuluyor!
Umarız bunu başarırız…
Zira bizim hemen her şeyi elimize gözümüze bulaştırmak gibi kötü bir huyumuz var!
Bu konuda ne kadar adil olabilirler bundan kimler yararlanır bilemeyiz ama çok paranın olduğu sektörlerde avanta ve usulsüzlüklerin de olduğunu unutmamak gerek…
…
Bu arada parasızlıktan ülkenin devletin üç kuruşunu da iftar yemeklerinde harcadığını üzülerek takip etmekteyiz…
Ramazan ayının ilk gününden itibaren devlet erkanı iftar yemekleri konusunda adeta birbiriyle yarışıyor!
Hem de pahalı otellerde devletin kesesinden caka satıyorlar…
Hep deriz ya, bir şeylere başlanacaksa buna önce devlet kendinden başlamalıdır!
İftar yemeği filan verilmesin demiyoruz…
Ama niye kendi cebinizden vermiyorsunuz diye sormak da bizim hakkımızdır!
Ayrıca illaki pahalı otellerde vermek zorunda da değilsiniz ki…
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Rasıh Reşat dün Dış Basın Birliği Başkanlığından istifa ettiğini açıklayınca önce inanamadık…
Aradık kendisini doğruymuş!
Rasıh’a göre bunun Cumhurbaşkanı tarafından istenmiş…
Yine iddiaya göre Tatar bunu Büyükelçiliğe iletmiş ve orası da kendisine yakın basın mensuplarını arayarak isteğini belirtmiş.
Bu arada Büyükelçilik basın ataşeliğini arayıp teyit etmek istedik ama telefonumuza yanıt vermediler…
Geç de olsa bir açıklama iyi olur diye düşünüyoruz!
Sonra Cumhurbaşkanı Tatar ile bir görüşme gerçekleştirdik o da kendisinin ilgisinin olmadığını ifade etti…
Bunların hepsi de yanlış şeylerdir!
Eğer iddialar doğruysa ve basın mensupları sırf düşüncelerini kaleme aldıkları için bir yerlerden indiriliyorsa, kendi adımıza konuşalım, en azından bizim için artık bu mesleği sürdürmenin bir manası kalmamıştır…
Tatar’a önerdik ikisi buluşturup konuşturalım diye!
Kabul ederse memnuniyetle bu görevi üstleniriz…
En üzücü de nedir bilir misiniz?
Daha düne kadar dost olup iftar yemekleri ya da meyhanelerde buluşanların bir anda iki ayrı kutup haline gelmesi ya da getirilmesidir…
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MESAJ KUTUSU
Sayın Ersin TATAR, siz siyasi hayatınızda siyasi düşüncesi ne olursa olsun hep basın mensupları ile iyi geçinen ve onlara karşı hoşgörülü bir tablo ortaya koydunuz. Bundan böyle de aynısını bekleriz. Ne kadar eleştiri alırsanız o kadar daha güçlü olacağınızı unutmamak gerek!
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Sayın İzlem Gürçağ ALTUĞRA, tamam bir kez daha bakanlık hayalleriniz suya düştü ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadınız ama kelimeler ardına sığınıp eleştiride bulunmak da sizin gibi değerli bir vekil arkadaşa yakışmadı. Sonra bakan yapılınca başınız göğe erecek değil ya, aksine başınız beladan kurtulamayacak, hem de böyle bir dönemde…
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Sayın Sunat ATUN, bu hükümete güven oylamasında onay verip vermeyeceğiniz merak konusu olmuş ki bu konuda bahisler bile yapılmaya başlandı. Bu arada kadın vekillerin de bu konudaki durumları hayli vahim onlarla bir görüşün deriz…
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Sayın Filiz BOYOĞLU, 23 Nisan İlkokulu müdürü olarak kıyafet konusundaki açıklamanız özrü kabahatinden büyük olarak nitelendirildi. Ha keşke aynı gün törenleri iptal yerine öğrencileri okul kıyafetleri ile sahalara çıkarsaydınız bu kadar eleştirilmeyecektiniz…
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Sayın Gürcan ERDOĞAN, tam dördüncü kez makamı bırakıyorsunuz ya sanırız bu bizim ülkede tarihi bir rekor olarak siyasette anılmaya başlayacak. Bakalım artık pes mi edeceksiniz yoksa yiye bir beklentiniz olacak mı artık her birlikte yaşayıp göreceğiz değil mi?
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Sayın Mustafa AKINCI, ülke içinde yaşanan absürt olaylardan daha ziyade Türkiye’deki gelişmeler konusunda ağır yorumlarınız dikkatlerden kaçmıyor. Bu sıralar biraz da iç sorunlarımız üzerine odaklanmakta yarar görüyoruz. Sanki de avını bekleyen avcı gibisiniz…
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Sayın Hakan DİNÇYÜREK, son saatlere kadar kabine listesinde adınız konuşuldu ama sırf parti içi dengelerde bir sıkıntı yaşanmasın diye karar değiştirildi. Yine de sabırlı ve azimli olmakta yarar var bizde siyasette neyin ne zaman olacağı hiçbir zaman belli olmamıştır…
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Sayın Cemil SARIÇİZMELİ, bölgenizdeki belediye tuvaletinden şikayetler gelmeye başladı burasının bir an önce vatandaşın hizmetine açılması gerektiği yönünde mesajlarınız geliyor. Fazlasıyla uzun bir süre atıl kaldı değil mi!
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Sayın Ünal ÜSTEL, pek kıymetli ablanızın vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhumeye tanrıdan rahmet size ve tüm aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip etsin…
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Sayın Faiz SUCUOĞLU, en yeni koalisyon hükümetinin ilk bakanlar kurulu toplantısında alınan kararlar dört dörtlük olmasa da olumlu olarak yorumlandı. Umarız vitesi daha da yükseltip hükümetin ömrünün beklenenden daha uzun olmasını sağlarsınız…
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