22.07.2023 tarihinde, 13.00 raddelerinde, Gazimağusa’da sakin Abdul HOQUE (E-44), aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.