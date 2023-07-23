22.07.2023 tarihinde, 13.00 raddelerinde, Gazimağusa’da sakin Abdul HOQUE (E-44), aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
Acı haber! 44 yaşında hayatını kaybetti
Gazimağusa'da ani ölüm!
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