(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen Birinci Derce Askeri Yasak Bölgeyi İhlal ve Gizli İttifak suçlarından tutuklanan Suriye uyruklu Abdullah El Muhann bugün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Ozan Kuşak mahkemede olguları aktardı.

Polis, 29.08.2024 tarihinde saat 21:00 raddelerinde Haspolat'da GKRY'de sakin zanlının Suriye'ye gitmek amacı ile henüz tespit edilemeyen bir yerden 1. Derece Askeri Yasak bölgeye gizlice girip ihlal ederek KKTC topraklarına giriş yaptığını söyledi. Polis, mahkeme emriyle tutuklanan zanlının ilk beyanında yaklaşık 4 sene önce Rum tarafına gittiğini ve ülkesine gitmek istediğini bu sebepten dolayı gelip teslim olduğunu anlattığını açıkladı. Polis memuru, daha önce KKTC'ye yine kaçak gelen diğer Suriye uyruklu şahısların da zanlı gibi ifade verdiğini belirterek, GKRY'de kendilerini Lefkoşa'da sınıra bıraktıklarını ve “Türk tarafına gidin onlar size ülkenize yollar” dediklerini açıkladı. Polis, zanlı ve diğer Suriye uyruklu kişilere yardım eden şahıslarla ilgili de araştırma yaptıklarını açıkladı. Polis memuru, soruşturma aşamasında zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.