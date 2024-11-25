ABD yönetiminin, İsrail ile Hizbullah'ın Lübnan'da ateşkes anlaşmasının şartları üzerinde uzlaştığına inandığı iddia edildi.

ABD'den yayın yapan "Axios" sitesinin ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Tel Aviv ile Beyrut, Lübnan'a İsrail saldırılarını sona erdirecek ateşkes anlaşmasının şartları üzerinde anlaştı.

Axios’a konuşan ABD'li yetkili, İsrail Güvenlik Kabinesi’nin yarın anlaşmayı onaylamak üzere toplanacağını öne sürdü.

Söz konusu yetkili, "Bir anlaşmaya vardığımızı düşünüyoruz. Gol çizgisindeyiz ama henüz geçmedik. İsrail kabinesinin salı günü anlaşmayı onaylaması gerekiyor ve son ana kadar her zaman bir şeyler ters gidebilir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsrail basını da, Güvenlik Kabinesi’nin Hizbullah ile ateşkes anlaşmasını onaylamak üzere yarın toplanacağını yazdı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Lübnan'da ateşkes taslağını "prensipte onayladığını" ancak bazı konuların henüz çözülemediğini yazmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Lübnan'da ateşkese varılmasına yönelik müzakereler kapsamında geçen hafta Beyrut ve İsrail'i ziyaret etmişti.

Hochstein, 20 Kasım'da Beyrut'ta yaptığı açıklamada ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.