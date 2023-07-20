ABD’nin casus yazılım ürettikleri gerekçesiyle kara listeye aldığını açıkladığı dört şirketin Güney Kıbrıs’ta kayıtlı olmadıkları ancak bu şirketlerin, Güney Kıbrıs’ta faaliyetlerde bulunan ve bir dönem isimleri yoğun şekilde gündeme gelen iki işadamının şirketiyle ilişkilendirildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “ABD’nin Spyware Kara Listesinde Kıbrıs Kokusu” başlığı altında verdiği haberinde, ABD’nin geçen salı günü, casus yazılım ürettikleri gerekçesiyle kara listeye aldığını açıkladığı dört şirketin, bir dönem Güney Kıbrıs’ta da adı “casus van” skandalıyla anılan “Intellexa SA” şirketinin sahipleriyle ilişkilendirildiği ancak Güney Kıbrıs’a bir yükümlülük getirmediğini yazdı.

Söz konusu şirketin sahipleri olan Tal Dilian ve Avraam Sahak isimli işadamlarının Güney Kıbrıs’ta çeşitli casus faaliyetlerinde bulundukları iddialarının gündeme gelmesine karşın söz konusu şirketin Güney Kıbrıs’ta kayıtlı olmadığı, bu sebepten ötürü de Rum ilgili makamlarının herhangi bir girişim üstlenmelerine gerek görülmediği vurgulandı.