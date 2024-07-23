ABD'nin California eyaletinin güneyindeki Riverside County bölgesinde çıkan orman yangınlarının yerleşim birimlerine sıçraması sonucu en az 6 ev kullanılamaz hale geldi.

ABC News'in haberine göre yetkililer, pazar günü patlatılan havai fişeklerin yol açtığı orman yangınının yerleşim birimlerine sıçradığını duyurdu.

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Yangının yaklaşık 2,6 kilometrekarelik alanı kül ettiğini belirten yetkililer, 6 evin yandığını ve 7 konutun da zarar gördüğünü kaydetti.

Yetkililer, bölgede hava sıcaklığının 38,9 dereceye ulaştığını ve eyalet genelindeki farklı orman yangınlarının da sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: rss