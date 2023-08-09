Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İç Güvenlik Bakanlığı Uluslararası Konular Baş Müsteşar Yardımcısı Robert Paschall’ın, geçtiğimiz hafta Güney Kıbrıs’a kısa süren bir ziyarette bulunduğu ve ziyareti çerçevesinde Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’la bir araya geldiği haber verildi.

Haravgi ve diğer gazetelerde yer alan habere göre Paschall, Güney Kıbrıs’ın vize muafiyeti programına (Visa Waiver Program- VWP) katılabilmesi için yapılması gereken daha çok iş olduğunu, ancak perspektifin iyi olduğunu ve çok olumlu yönde ilerlediklerini dile getirdi.

Paschall’ın, ABD’nin Güney Kıbrıs Büyükelçisi Julie Fisher’le birlikte Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’ye demeç verdiğini yazan gazete, gerek Paschall gerek de Fisher’in konuyla ilgili olarak yapılan çalışmadan çok memnun göründüklerini ve ikili ilişkilerin düzeyi konusunda ikisinin de çok sıcak ifadeler kullandıklarını kaydetti.

Açıklamasında Güney Kıbrıs ziyaretinin yalnızca 36 saat sürmesinden ötürü görüşmelerinde zor noktalara odaklanmaları gerektiğini ifade eden Paschall, VWP’nin, programa katılan ülkelerin vatandaşlarının iş veya turistik amaçlarla ABD’ye 90 güne kadar vizesiz seyahat etmesine izin verdiğini dile getirdi.

Paschall, bu programın aralarında bağlar ve ilişkiler bulunan ABD ve “Kıbrıs” gibi ülkelerin, bu ilişkileri derinleştirmesine olanak sağladığını da söyledi.

Paschall, uyarılar ve güvenlik prosedürleri aracılığıyla, programın ABD’ye güvenlik konularında çıtayı yükseltmesine ve programa katılan herkesin seyahatlerinde daha güvenli olmalarını güvenceye almasına izin verdiğini de dile getirdi.

Gazeteye göre ABD Büyükelçisi Julie Fisher ise açıklamasında, şu an programın nasıl ilerlediğinden bağımsız olarak ABD’ye seyahat etmek isteyen Kıbrıslıların vize başvurusunda bulunabileceklerini ve müsait randevular olduğunu belirtti.

Gazete şu anda VWP programına 40 ülkenin katıldığını da ekledi.