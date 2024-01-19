Mobilya ve ev eşyaları satan Amerikan e-ticaret şirketi Wayfair'in 1650 çalışanını işten çıkaracağı bildirildi.

Wayfair'den yapılan açıklamada, şirketin iş gücünü yeniden organize etme planı duyuruldu.

Şirketin uygun ekip boyutu ve yapısına ilişkin kapsamlı, organizasyon çapında bir analiz gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, küresel iş gücünün yüzde 13'ünü ve kurumsal ekibinin yüzde 19'unu temsil eden yaklaşık 1650 çalışanı işten çıkaracağı belirtildi.

Açıklamada, bu eylemin yıllık 280 milyon dolardan fazla tasarruf sağlamasının beklendiği ifade edildi.

İş gücünü azaltmanın maliyetine de değinilen açıklamada, Wayfair'in çoğunluğunun 2024'ün ilk çeyreğinde, çalışan kıdem tazminatı ve sosyal yardım maliyetlerinden oluşan yaklaşık 70 milyon ila 80 milyon dolar arasında maliyetle karşılaşmayı beklediği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Wayfair Üst Yöneticisi ve Kurucu Ortağı Niraj Shah, açıklanan organizasyonel değişikliklerin, şirketin önceliklerine odaklanmanın yanı sıra, kaynak tahsisine ilişkin temel ilkelere dönüşü yansıttığını kaydetti.