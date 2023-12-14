Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Ukrayna ve Moldova ile AB üyelik müzakerelerini başlatma ve Gürcistan'a aday ülke statüsü verme kararı aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Brüksel'deki zirvede alınan kararı ülkesi ve Avrupa için bir "zafer" olarak niteledi.

Zelenskiy sosyal medya platformu X'te yaptığı bir paylaşımda, "Bu Ukrayna için bir zafer. Tüm Avrupa için bir zafer. Motive eden, ilham veren ve güçlendiren bir zafer" ifadesini kullandı.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in sözcüsü ise anlaşmanın oybirliğiyle alındığını söyledi.

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, AB'ye katılım yolunu Ukrayna ile paylaşmanın bir onur olduğunu söyledi. "Ukrayna'nın Rusya'nın acımasız işgaline karşı cesur direnişi olmasaydı bugün burada olamazdık" dedi.

Ukrayna ve Moldova, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı işgalini başlatmasının ardından AB'ye katılmak üzere başvuruda bulundu. Her ikisine de geçtiğimiz Haziran ayında adaylık statüsü verilmişti.

Avrupa Birliği'ne katılım görüşmeleri yıllar alabiliyor; dolayısıyla bugünkü karar Ukrayna'nın üyeliğini garanti etmeyecek.