Avrupa Birliği (AB), 2 milyon Gazzeli'nin açlıktan ölmesinin "haklı" olabileceğini ima eden aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i şiddetle kınadı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Filistin'de açlıktan ölen sivillerle ilgili sözlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

AB'nin söz konusu açıklamaları "şiddetle kınadığının" belirtildiği açıklamada, sivillerin kasıtlı olarak aç bırakılmasının savaş suçu olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, "Bakan Smotrich'in, 'esirler serbest bırakılana kadar İsrail'in 2 milyon sivili açlıktan öldürmesine izin vermenin haklı ve ahlaki olabileceğini' söylemesi alçaklığın da ötesindedir. Uluslararası hukuku ve insanlığın temel ilkelerini küçümsediğini bir kez daha ortaya koymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

İsrail hükümetinden, Sde Teiman gözaltı merkezinde raporlanan işkenceler hakkında da şeffaflık sağlanmasının talep edildiği açıklamada, ayrıca ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ile Uluslararası Adalet Divanı'nın bağlayıcı kararlarını uygulama ve Gazze'de sivillere insani yardım erişimini sağlama çağrısı yapıldı.

-"Gazze Şeridi'ne insani yardımlar engellenmeli"

Smotrich, "Israel Hayom" adlı yayın kuruluşu tarafından 5 Ağustos'ta düzenlenen bir konferansta, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardımların engellenmesi gerektiğini savunmuştu.

İsrail'in yoğun saldırıları ve insani yardımları engellemeleri nedeniyle aylardır açlık ve kıtlık çeken Gazzelilerin tamamının ölmesinin "meşru" olduğunu ihsas eden Smotrich, "Mevcut küresel gerçeklikte bir savaşı yönetemeyiz. Rehinelerimiz geri dönene kadar, haklı ve ahlaki olsa bile, kimse 2 milyon sivilin açlıktan ölmesine izin vermez." ifadelerini kullanmıştı.

Aşırı sağcı Bakan, Gazze Şeridi'nin tamamının kontrol altına almasının gerektiğini kaydetmişti.