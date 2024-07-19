Avrupa Birliği (AB), Filistin Yönetimi'ne, ekonomisini yeniden yapılandırması ve mali sürdürülebilirliğe destek olmak için 400 milyon avroluk mali destek sağlayacak.

AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Komisyon ve Filistin Yönetimi, acil durum mali desteği ile ekonomik toparlanma ve dayanıklılık programı ilkeleri üzerinde anlaştı.

Planla, Filistin Yönetimi'nin İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasından sonra zarar gören ekonomisini istikrara kavuşturmak, reformları desteklemek ve mali sürdürülebilirliğe destek olmak amaçlanıyor.

Plan doğrultusunda öncelikle Filistin Yönetimi'nin en acil ihtiyaçlarını karşılamak ve reform gündemini desteklemek üzere kısa vadeli acil mali destek sağlanacak.

Hibe ve kredilerden oluşan toplam 400 milyon avroluk destek, Filistin Yönetimi'nin reformlarının uygulanmasında kaydedilecek ilerlemeye bağlı olarak temmuz-eylül döneminde 3 taksit halinde verilecek.

- "Filistin Bağış Koordinasyon Platformu" kurulması planlanıyor

Diğer bağışçıların finansmanına da ihtiyaç duyulduğundan hareketle, kısa vadeli mali desteğin sağlanması için 2024 sonbaharından 2026'nın sonuna kadar faaliyet gösterecek "Filistin Bağış Koordinasyon Platformu" kurulması planlanıyor.

Komisyon, eylül başında bu öneri için yasa teklifi sunacak ve şartlar sağlandığı takdirde ödemeler yıl sonundan önce başlayacak.

Filistin Yönetimi'nin 2026'ya kadar bütçe dengesine ulaşmasını ve sonrasında uzun vadeli mali sürdürülebilirliği sağlamasını amaçlayan çok yıllı destek programı ise sonbaharda başlayıp 2026'nın sonuna kadar devam edecek.

Plan kapsamında Filistin Yönetimi'ne gümrük vergisi gelirlerinin düzenli olarak ödenmesi ve Filistinli işçiler üzerindeki erişim kısıtlamalarının kaldırılması dahil olmak üzere İsrail ile Filistin Yönetimi arasındaki ekonomik ve mali ilişkilerin iyileştirilmesine katkıda bulunulmaya çalışılacak.

- "Filistin Yönetimi'nin reform çabalarını destekliyoruz"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, plana ilişkin, "İsrailliler, Filistinliler ve tüm bölge, barış, güvenlik ve istikrarı hak ediyor. İki devletli çözüm, bunu sağlamanın en iyi yoludur. Bu ortak stratejiyle Filistin Yönetimi'nin reform çabalarını destekliyoruz." ifadesini kullandı.

İşbirliğinin Batı Şeria ve Gazze'nin yeniden inşasını amaçladığını belirten von der Leyen, şunları kaydetti:

"Birlikte, Batı Şeria'da ekonomik ve siyasi istikrarın ve Gazze'nin yeniden inşasının temellerini atıyoruz. Acil ve kalıcı bir ateşkese ihtiyacımız var ve ertesi gün için hazırlık yapmalıyız."