Avrupa Birliği (AB), Çin'in özellikle çip üretiminde kritik öneme sahip bazı elementlerin ihracatını kısıtlama kararına tepki gösterdi.

AB Komisyonu Sözcüsü Sonya Gospodinova, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Çin'in galyum ve germanyum elementlerine ihracat kısıtlamaları getirmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Çin, dün bize galyum ve germanyum içeren ürünlerin ihracatının 1 Ağustos 2023 itibarıyla çift kullanımlı ihracat lisansı gerektireceğini bildirdi." diyen Gospodinova, bu kararını ulusal güvenlik ve çıkarlar temelinde alındığını belirtti.

Gospodinova, galyum ve germanyumun yeşil ve dijital dönüşümde kritik olan pek çok üründe kullanıldığını anımsatarak, "AB Komisyonu, açıklanan önlemler ile bunların küresel tedarik zincirleri ve Avrupa sanayisi üzerindeki olası etkilerinin ayrıntılı analizi üzerinde çalışıyor." dedi.

"AB Komisyonu, bu ihracat kısıtlamalarının küresel barışı ve istikrarı koruma ihtiyacıyla ilgili olmadığından endişe duyuyor." diyen Gospodinova, Çin'i, ihracat kısıtlamaları ve kontrollerinde Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına uygun bir yaklaşım benimsemeye çağırdı.

Gospodinova, sonraki adımları yaptıkları analizin sonucuna bağlı olarak belirleyeceklerine işaret etti.

Hollanda, geçen hafta Çin'e yönelik mikroçip teknolojilerini hedef alan geniş ihracat kontrollerini açıklamıştı.

Bu çerçevede, eylül ayından itibaren Avrupa'nın en büyük teknoloji şirketi Hollanda merkezli ASML'nin gelişmiş mikroçip baskı makinelerini Çin'e ihracatında lisans şartı uygulanacak.

Çin'in, Avrupa'ya, özellikle çip üretiminde kullanılan kritik elementlere yönelik ihracat kısıtlamasının bu kararın ardından gelmesi dikkati çekti.