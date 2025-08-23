ABD’nin California eyaletinde bir yargıç, Başkan Donald Trump yönetiminin Boston, Chicago, Denver, Los Angeles ve diğer 30 şehir ve bölgeye, federal göçmenlik çabalarıyla işbirliğini sınırlayan politikalar nedeniyle fon vermeyi reddedemeyeceğine hükmetti.

San Francisco'daki ABD Bölge Yargıcı William Orrick, hükümetin federal fonların kullanımını kesmesini veya fonları şarta bağlamasını engelleyen ihtiyati tedbir kararının etkilediği bölgeleri genişleterek kararı uzattı. Yargıcın daha önceki kararı San Francisco, Portland ve Seattle dahil olmak üzere bir düzineden fazla şehir ve bölgeyi etkiliyordu.

Orrick, Trump yönetiminin ilk tedbir kararının yanlış olduğunu söylemek dışında genişletilmiş tedbir kararına karşı çıkmadığını belirterek, hükümetin iki özel hibe programına göçmenlikle ilgili koşullar getirmesini de engelledi.

Orrick ayrıca, konuya ilişkin kararnameler ve eylemlerin anayasaya aykırı “zorlayıcı bir tehdit” oluşturduğunu ifade etti.

- Trump'ın göçmen karşıtı kararları

Göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle selefi Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı alan Trump, daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" uygulamasının da kaldırıldığını duyurmuştu.

Başkan Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalabileceği bir tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

Trump’ın yayımladığı bir kararname, her federal kurumu eyalet ve yerel yönetimlere yapılan ödemelerin, “yasa dışı yabancıları sınır dışı edilmekten korumayı amaçlayan sözde ‘sığınak’ politikalarını desteklememesini” sağlamaya yönlendirmişti.