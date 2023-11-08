ABD'nin en az 37 eyaletinde yapılan özel seçimlerde, Demokrat adaylar Cumhuriyetçi rakiplerine üstünlük sağladı.

ABD vatandaşlarının, vali adaylarından yerel referandumlara kadar çeşitli konularda oy kullandığı 7 Kasım tarihli seçimlerde, Demokrat adaylar, Cumhuriyetçilerin de iddialı olduğu Kentucky, Ohio ve Virginia gibi eyaletlerde rakiplerinden daha fazla oy almayı başardı.

Demokrat Vali Andy Beshear, genel seçimlerde Cumhuriyetçilerin ağır bastığı Kentucky'de yeniden seçilerek 2. dönemi garantilerken, Demokratlar, ülkenin en küçük yüzölçümüne sahip Rhode Island eyaletinde yapılan eyalet kongresi özel seçiminde de üstünlüğünü korudu.

Virginia eyaletinde yasama meclisinin her iki kanadında Cumhuriyetçi rakiplerini geride bırakan Demokratlar, eyalet senatosundaki çoğunluğunu korurken, Temsilciler Meclisi kanadında da üstünlüğü Cumhuriyetçilerden devraldı.

Demokratlar dün yapılan seçimlerde, Pennsylvania Yüksek Mahkemesi'ndeki boş bir sandalyeyi de kazanarak Mahkeme yönetiminde çoğunluğu elde etti.

Cumhuriyetçi Mississippi Valisi Tate Reeves ise ABD'li ünlü Rock'n Roll yıldızı Elvis Presley'in akrabası olarak tanınan Demokrat aday Brandon Presley'e karşı koltuğunu korumayı başardı.

- Kürtaj hakkıyla ilgili referandumda Demokratların görüşü ağır bastı

Cumhuriyetçi seçmenin üstünlüğünün bulunduğu Ohio eyaletindeki referandum da kürtaj hakkının korunmasına yönelik görüşün üstünlüğüyle sonuçlandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 seçimlerinde yüzde 8 farkla kazandığı eyaletteki referandum sonuçları, ağustos ayında kürtaj hakkını koruyan eyalet yasasını kaldırma girişiminde bulunan Cumhuriyetçilere cevap niteliğinde oldu.

Öte yandan ABD medyasında yapılan yorumlarda, Demokrat kanadın 7 Kasım seçimlerinde elde ettiği başarının 2024 ABD başkanlık seçimleri için ölçü olamayacağı, söz konusu seçimlerde kullanılan oy pusulalarında başkan adaylarının yer almadığı görüşüne yer verildi.

ABD halkı 2 yılda bir, görev süresi 2 yıl olan Temsilciler Meclisi üyelerinin tamamını, görev süresi 6 yıl olan senatörlerin ise 3'te 1'ini seçmek için sandık başına gidiyor.

Bunun dışında Amerikalı seçmenler belirli tarihlerde, eyalet bazında, vali, yerel meclis üyeleri ve mahkeme üyelerinin belirlenmesi için yapılan özel seçimlerde oy kullanıyor.