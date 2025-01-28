Trump yönetimi, pazar günü ABD'de yasadışı olarak bulunan yüzlerce sabıkalı göçmeni sınır dışı etmeye başladı.

Sınır güvenliğinden sorumlu ABD yetkilisi Tom Homan, pazar günü ABC'de yayınlanan “This Week” programına verdiği mülakatta, sabıka kaydı olmayan belgesiz göçmenlerin sınır dışı edilmesinin de masada olduğunu söyledi.

Tom Homan, “Şu anda kamu güvenliği tehditlerine, ulusal güvenlik tehditlerine karşı koyuyoruz. Bu daha küçük bir nüfus demek. Dolayısıyla Başkan Trump'ın söz verdiği gibi önceliğimiz bu olacak. Ancak zamanla, ülke çapında daha fazla tutuklama olacaktır” dedi.

Salı günü, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ile Gümrük ve Sınır Koruma görevlilerinin kiliseler, okullar ve hastaneler gibi hassas yerlerde göçmenleri tutuklamamasına yönelik kısıtlamalar kaldırıldı. Homan, bu tür tutuklamaların vaka bazında gerçekleştirileceğini söyledi.

-“Tutuklama kararı ICE yetkililerinde olmalı”

Homan, “ICE memurları, bu tesislerden birinde ulusal güvenlik tehdidi ya da kamu güvenliği tehdidi olup olmadığına karar verme konusunda takdir yetkisine sahip olmalı, o zaman tutuklama yapma seçeneğine de sahip olmalılar" diye konuştu.

Demokrat Senatör Elissa Slotkin ise Trump yönetiminin göçmenlik konusundaki uyarılarını ve yaklaşımını eleştirdi.

Slotkin, "Bence bu daha çok insanların sınıra gelip içeri girmeye çalışmasını engellemeye yönelik bir sinyal" diyerek bu uygulamanın “kampanya sürdürmekle ülke yönetmek arasında henüz tam olarak gerçekleştirmedikleri geçişin bir parçası” olduğu görüşünü dile getirdi.

-Demokrat senatör: “Ordunun görevi anayasa ile uyumlu olmalı”

ABD ordusu Başkan Donald Trump tarafından sınır güvenliğine yardımcı olmakla görevlendirildi. Senatör Slotkin, ordunun görevinin Anayasa ile uyumlu olması gerektiğini söyledi.

Slotkin, Anayasa'ya göre ordunun sınır noktalarında lojistik, nakliyat, tesis kurma gibi destekleyici roller alabileceğini ancak kolluk gücü uygulamalarına girmeleriyle durumun değişeceğini söyledi.

Yaklaşık 1500 muvazzaf askeri birlik geçen hafta Meksika sınırına gelmeye başladı.

Homan, Pazar günü yaptığı açıklamada askerlerin varlığının “dünyaya sınırın kapalı olduğu yönünde güçlü bir sinyal” gönderdiğini söyledi.