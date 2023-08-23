ABD'nin Arizona Eyaleti'ndeki sınır bölgelerinde Muson yağmurları sezonunda açık bırakılan 114 baraj kapağından günde binlerce göçmen ülkeye giriş yapıyor.

Arizona'da Muson yağmurları sezonunda sellerin tahliyesi ve nesli tükenme tehlikesi bulunan antilop türlerinin geçişine izin vermek amacıyla açık bıkılan baraj kapakları, ABD'ye kaçak yollardan girmek isteyen göçmenlerin "cazibe" noktası oldu.

The New York Post gazetesinin ulaştığı bilgiye göre, Arizona'daki barajlardan binlerce göçmen kaçak giriş yaparken bu sayı geçen ay 42 bin 500'ü aştı.

Eyalet yönetimi yaklaşık iki ay önce, Muson yağmurları sezonunda sellerin tahliyesini sağlamak ve nesli tükenme tehlikesi bulunan antilop türlerinin geçişine izin vermek amacıyla baraj kapaklarını açma kararı almıştı.

Baraj kapakları vasıtasıyla sınırı geçen Ekvatorlu göçmen, "Biz zannediyorduk ki ajanlar bize bir şey diyecek ama biz sadece girdik." dedi.

Öte yandan, Arizona'nın, halihazırda ABD'ye kaçak geçişlerde en yoğun noktalara sahip eyalet olduğu kaydediliyor.