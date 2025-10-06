ABD Oregon Bölge Mahkemesi Yargıcı Karin Immergut, eyalet ve şehir yönetimlerinin açtığı davada, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Portland’a Ulusal Muhafız birliklerini konuşlandırmasının geçici olarak durdurulmasına hükmetti.

Yargıç, kentteki nispeten küçük protestoların federal kuvvetlerin kullanılmasını haklı çıkarmadığını ve bu tür bir konuşlandırmaya izin verilmesinin Oregon eyaletinin egemenliğine zarar verebileceğini belirtti.

Immergut, kararında kentteki küçük çaplı protestoların federal kuvvetlerin devreye alınmasını gerektirmediğini vurgulayarak, “Bu ülke, özellikle sivil işlere askeri müdahaleye karşı, hükümet aşırılığını reddetme geleneğine sahiptir. Bu gelenek basit bir ilkeye dayanır: Bu, anayasal hukukla yönetilen bir ülkedir, sıkıyönetimle değil,” ifadelerini kullandı.

Yargıç, genel olarak Başkan'ın federal yasaların uygulanamadığı durumlarda Ulusal Muhafız birliklerini federal güce dönüştürme konusunda geniş bir takdir yetkisine sahip olduğunu ancak Portland’da bunun söz konusu olmadığını belirtti.

Karar, Trump yönetiminin geçen hafta Oregon Ulusal Muhafızlarından 200 askeri federal göreve çağıracağını açıklamasının ardından geldi. Beyaz Saray, bunun federal binaları korumak amacıyla yapıldığını ve Portland’ın “savaşla harap olmuş” bir şehir haline geldiğini savunmuştu. Oregon yetkilileri ise bu tanımlamayı “gülünç” olarak nitelemişti.

Immergut, davacılar tarafından sunulan kanıtların, başkanın kararından önce göçmenlik binası önündeki gösterilerin ne şiddetli ne de yıkıcı olduğunu gösterdiğini belirterek, “Genel olarak protestolar küçük ve olaysızdı. Başkanın kararı gerçeklerle bağdaşmıyordu,” dedi.

-Beyaz Saray karara itiraz edecek

Trump yönetimi, kararın ardından 9. Temyiz Mahkemesi’ne başvurarak temyiz sürecini başlattı.

Beyaz Saray Sözcüsü Abigail Jackson yaptığı açıklamada, “Başkan Trump, Portland’daki şiddetli isyanlar ve kolluk kuvvetlerine yönelik saldırıların ardından federal varlıkları ve personeli koruma yetkisini yasal biçimde kullanmıştır. Daha üst bir mahkemede haklılığımızın teyit edileceğini bekliyoruz,” ifadelerini kullandı.

Geçen ay, Los Angeles’a 4 bin 700 Ulusal Muhafız ve Deniz Piyadesi konuşlandırılmasının yasa dışı olduğuna hükmeden bir mahkeme kararı verilmiş ancak kentte kalan 300 askerin sivil yasaları uygulamadıkları sürece kalmalarına izin verilmişti.

Aynı gün Trump, Chicago’ya da 300 Ulusal Muhafız göndermeyi onayladı. Bu adım, göçmenlik görevlilerinin göstericilerle çatıştığını ve polis araçlarına çarparak kaçan silahlı bir kadını vurduğunu açıklamasının ardından geldi.

Son haftalarda Portland’daki ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafazası (ICE) binası önünde, genellikle birkaç düzine kişinin katıldığı protestolar düzenleniyordu. Ancak 28 Eylül’de alınan Ulusal Muhafız kararı sonrası katılım arttı.

Cumartesi günü, yaklaşık 400 kişi ICE binasına yürüdü. Federal ajanlar, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve biber mermileriyle müdahale etti. En az altı kişi gözaltına alındı. Gece ilerleyen saatlerde federal görevliler tekrar binadan çıkarak yaklaşık 100 kişilik kalabalığa gaz bombası attı.