ABD'de bazı Cumhuriyetçiler, Başkan Joe Biden ve Demokrat ekibinin, 2024 başkanlık seçimlerinde daha fazla oy alma umuduyla şarkıcı ve film yıldızı Taylor Swift’in şöhretinden faydalanma planı olduğu iddiasında bulundu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Jason Miller dahil bazı önde gelen Cumhuriyetçi isimler, Biden'ın ekibinin, kasımda yapılacak başkanlık seçimlerini kazanmak için dünya çapında çok geniş bir hayran kitlesi olan Swift'e umut bağladığı, 34 yaşındaki kadın sanatçıya Demokratların seçim kampanyasında "seçmenleri etkilemek için" görev verileceği yönünde açıklamalarda bulundu.

Miller, Cumhuriyetçi partiye yakın olduğu bilinen Rolling Stone adlı dergiye verdiği röportajda, "Joe Biden kendisini kurtarması için Taylor Swift'e güveniyor olabilir ancak seçmenler, çok yüksek enflasyon oranlarına bakıyor." ifadesine yer verdi.

Cumhuriyetçi milyarder Vivek Ramaswamy de Taylor Swift'in Kansas City Chiefs takımında Amerikan futbolu oynayan erkek arkadaşı Travis Kelce ile ABD'nin en çok izlenen Amerikan futbolu organizasyonu Super Bowl'da, Biden lehine açıklama yapabileceğini ima etti.

Ocakta başkanlık yarışından Trump lehine çekilen Ramaswamy, X platformundaki paylaşımında, Swift ve Kelce'ye işaret ederek "Süper Bowl'u kimin kazanacağını ve bu sonbaharda, yapay bir şekilde (topluma) dayatılan bir çiftten büyük bir başkanlık desteği gelip gelmeyeceğini merak ediyorum. Burada sadece çılgın bir spekülasyon var, bakalım önümüzdeki 8 ay içinde nasıl eskiyecek." ifadelerine yer verdi.

- Demokratların açıklamaları iddiaları güçlendirdi

Bazı Demokrat siyasetçiler, pop yıldızı Taylor Swift'in, Demokrat Parti tarafından seçim kampanyasına dahil edilmek istendiğini doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu.

Demokrat Partili California Valisi Gavin Newsom, Eylül 2023'te gazetecilere yaptığı açıklamada, Swift'in Biden'ın kampanyasına dahil olmasını isteyerek, "Taylor Swift cesur ve benzersiz duruyor. Gençlerin söz sahibi olduklarını ve bir sonraki seçimde bir karar vermeleri gerektiğini onlara düşündürmek için başaracağı şeyin son derece güçlü olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

ABD medyasında geçen günlerde çıkan bazı haberlerde de Demokratların seçim kampanya ekibinin, Swift'in kendilerine güç kazandıracağına inandıkları ve onu bir an önce ekiplerine dahil etmek istedikleri bilgileri paylaşılmıştı.

Sosyal medya platformu Instagram'da yaklaşık 280 milyon takipçisi bulunan Taylor Swift, 2018'de Tennessee'deki ara seçimlerde Demokrat siyasetçileri desteklemiş, 2020 başkanlık seçimlerinde postayla oy kullanılmasını kısıtlamak isteyen Trump'ı ise "hile yapmaya çalışmakla" suçlamıştı.

Sanatçı, 2020'de Biden'ı açıktan destekleyerek, bir Instagram gönderisiyle Demokrat partiye 35 bin yeni seçmen kazandırmıştı.