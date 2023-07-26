ABD Başkanı Joe Biden, 1955'te beyaz ırkın üstünlüğünü savunan ırkçılar tarafından öldürülen Chicago doğumlu 14 yaşındaki Emmett Till ve bu vahşetin unutulmaması adına gösterdiği çaba için annesi Mamie Till-Mobley onuruna anıt yapılmasını öngören bildiriyi imzaladı.

Beyaz Saray'daki imza töreninde konuşan Biden, Emmet Till'in hayatta olması durumunda 82. doğum gününü kutlayacağını belirterek "Ne kadar zaman geçerse geçsin, kaç doğum günü, kaç olay, kaç yıl dönümü geçerse geçsin, bunu yeniden yaşamak zor, biliyorum." ifadesini kullandı.

Siyahi Emmett Till'in 14 yaşında bir çocukken, beyaz ırkçılar tarafından linç edilişini ayrıntılı şekilde anlatan Biden, anne Mamie'nin, oğlunun başına gelenleri herkesin duyması ve bu olayın hiçbir zaman unutulmaması için Emmett'in yüzündeki tahribatın görünebileceği şekilde tabutunu ziyaretçilere açma cesaretini övdü.

"Sessizlik suç ortaklığıdır. Ben susmayacağım, siz de susmayacaksınız." diyen ABD Başkanı, Emmett Till ve annesi anısına bu bildiriyi imzalamanın kendisi için "bir onur" olduğunu söyledi.

Biden bildiriyi imzalarken Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Till'in kaçırıldığı gece olay yerinde bulunan kuzeni Rahip Wheeler Parker Jr. de kürsüde hazır bulundu.

Joe Biden bildiriyi imzalarken, "Daha yeni başlıyoruz." dedi.

Söz konusu anıtın, Till'in cesedinin bulunduğu Mississippi ve cenaze töreninin yapıldığı Illinois eyaletlerinde üç ayrı bölgede inşa edileceği bildirildi.

- Beyaz bir kadın hakkında yorum yaptığı iddiasıyla linç edilmişti

Emmet Till, 1955'te bir gezi için gittiği Mississippi'de beyaz bir kadın hakkında yorum yaptığı iddiasıyla beyaz ırkçılar tarafından katledilmişti.

Annesi Mamie Till-Mobley, linç edilen oğlunun başına gelenlerin herkes tarafından görülmesi için, Chicago kentinde düzenlenen törende, Emmet'in tanınmaz haldeki yüzünü açık kalacak şekilde cenazesini teşhir etmişti.

Siyahi çocuğun cenazesini birkaç gün boyunca yaklaşık 125 bin kişi ziyaret etmişti.

Olay, 2022 yapımı, Till'in kendi adıyla çekilen bir sinema filminde hikaye edilmişti.