ABD’de, Hamas'ın İsrail sınırını geçerek gerçekleştirdiği 7 Ekim 2023'teki saldırısından bu yana Müslüman ve Filistin karşıtlığı ile İslamofobi şikayetlerinde bir önceki yıla göre yüzde 178 artış meydana geldiği belirtildi.

ABD'nin en büyük Müslüman sivil hakları savunucu örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ülkede son aylarda hızla yükselişe geçen nefret ve ayrımcılık vakalarına dair verileri yayımladı.

CAIR, 2023 yılının son 3 ayında toplam 3 bin 578 Müslüman ve Filistin karşıtı ile İslamofobik olay hakkında şikayet aldıklarını, bunun bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 178 artış anlamına geldiğini vurguladı.

Bu şikayetler arasında iş yeri ayrımcılığının 662, nefret suçu ve olaylarının 472 ve eğitim alanında ayrımcılığın da 448 vaka ile ilk üç sırada yer aldığına dikkati çeken CAIR, ABD’de “Müslüman karşıtı ve Filistin karşıtı nefret dalgası devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

ABD’de Joe Biden yönetimi, 7 Ekim 2023’ten bu yana ülkede artış gösteren Müslüman ve Yahudi karşıtı nefret söylemleri ile mücadele etmek için inanç merkezli kuruluş ve gruplara yönelik "güvenlik rehberi" yayımlamıştı.

Başkan Biden da açıklamalarında, ülkede yükselen İslamofobi ve Yahudi karşıtlığını kınamıştı.