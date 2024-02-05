ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Yemen’deki Husilere karşı saldırılarına pazar günü devam ettiğini açıkladı.

BBC Türkçe Haber Servisinde yer alan habere göre CENTCOM, “Kızıldeniz’deki gemilere karşı düzenlenmeye hazırlanan saldırıya” karşı durduklarını belirtti.

Bir önceki gün de İngiltere ve ABD, Husilere yönelik ortak hava saldırıları düzenlemişti.

Husiler, Kasım ayından bu yana Kızıldeniz'de ticari gemileri hedef alıyor.

Başkant Sana dahil Yemen'in önemli bölümünü kontrol altında tutan Husiler, İsrail-Hamas savaşının başladığı 7 Ekim'in ardından Filistinlilerle dayanışma amacıyla İsrail'le bağlantılı gemileri hedef aldıklarını söylüyor.

Husilerin saldırıları küresel tedarik zincirinin aksamasına neden olmuştu.

Dünyada deniz ticaretinin yaklaşık yüzde 15'i Kızıldeniz üzerinden yapılıyor.

Kızıldeniz üzerinden gerçekleşen yıllık ticaret hacmi 1 trilyon dolardan fazla.

Husiler, saldırılara yanıt vereceklerini açıklamıştı.