ABD, Dünya Gıda Programı'nın (WFP) bir ekibinin bulunduğu araca İsrail ordusu tarafından ateş edilmesini "kabul edilemez bir hata" olarak tanımlarken, konuya ilişkin "derin endişe" duyulduğunu bildirdi.

İsmini açıklamayan bir ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, AA muhabirinin sorusuna verdiği yanıtta, ABD hükümetinin 27 Ağustos'ta bir WFP aracına ateş açılması da dahil olmak üzere Gazze'de faaliyet gösteren insani yardım kuruluşlarına karşı devam eden olaylardan derin endişe duyduğunu belirtti.

Söz konusu olayı "kabul edilemez bir hata" olarak tanımlayan sözcü, İsrail hükümetinin olaya ilişkin yürüttüğü soruşturmanın kapsamlı ve şeffaf olmasının önemine dikkati çekti.

Sözcü ayrıca, ABD'nin Gazze'de son derece zor koşullar altında çalışan insani yardım görevlilerinin çabaları için “minnettar” olduğunu aktardı.

Öte yandan, ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) bir oturumda yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun bir WFP aracına defalarca ateş açmasından endişe duyduğunu kaydetti.

Wood, "İsrail sadece hatalarını üstlenmekle kalmamalı, aynı zamanda ordusunun Birleşmiş Milletler (BM) personeline bir daha ateş açmamasını sağlamak için somut adımlar atmalıdır." dedi.

BM ve diğer insani yardım kuruluşlarına yönelik tüm saldırı ve tehdit söylemlerinin durdurulmasını talep eden Wood, bu olayların “insani yardım çalışanlarını hem Gazze'de hem de küresel olarak daha fazla risk altına soktuğunu" ifade etti.

Wood, Gazze'de düzenlenecek çocuk felci aşısı kampanyasının önemine işaret ederek, İsrail hükümetine “bu süre zarfında daha fazla tahliye emri vermekten kaçınması" çağrısında bulundu.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı James Kariuki, İsrail'in tahliye emirlerini kınayarak, bunun “Filistinlilere güvenli bir yer bırakmayarak karmaşaya neden olduğunu” söyledi.

İsrail ordusunun BM ve insani yardım kuruluşlarının araçlarını hedef almasının “dehşet verici ve kabul edilemez” olduğunu belirten Kariuki, "İsrail, insani yardım çalışanlarını korumak için derhal gerekli adımları atmalı ve olaylardan kendi personeli sorumluysa onları sorumlu tutmalıdır." diye konuştu.

Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Gıng Şuang, İsrail'in Batı Şeria'daki eylemlerini şiddetle kınayarak, İsrail'in "uluslararası hukuku ve Konsey kararlarını ihlal etmeye devam ettiğini" vurguladı.

Merkezi Roma'da bulunan WFP'den 28 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada, "27 Ağustos akşamı Vadi Gazze Köprüsü'ndeki bir İsrail kontrol noktasına birkaç metre uzaklıkta bir WFP ekibinin ateş altında kalmasının ardından Gazze'deki personelin hareket etmesi bir sonraki bildirime kadar durduruldu." ifadesi kullanılmıştı.