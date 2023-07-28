ABD ve İtalya, Ukrayna'ya verilen desteğin devamı, göçmenler, terör, Afrika ülkeleriyle ilişkiler ve Çin başta olmak üzere pek çok konuda işbirliklerini geliştirme sözü verdi.

ABD Başkanı Joe Biden ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Beyaz Saray'daki görüşmelerinin ardından ortak açıklama yayımladı.

Liderler, Vilnius'taki NATO Zirvesi'nin, transatlantik ilişkilerin birlik ve gücünün yanı sıra zorluklar karşısında ittifakın caydırıcılık ve savunmasını adapte edebilme kapasitesini gösterdiğini teyit etti.

ABD ve İtalya'nın BM Şartı'na ve Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyan, adil ve kalıcı bir barışa ulaşma hedefiyle Ukrayna'ya siyasi, askeri, ekonomik ve insani yardıma devam edeceklerini vurgulayan liderler, savaşın enerji ve gıda güvenliği gibi olumsuz sonuçlarını da ele almanın gerekliliğine işaret etti.

- Liderler, Rusya'nın tahıl girişiminden çekilmesini kınadı

Ukrayna tahılının Karadeniz'den ihracına izin vermenin önemine dikkati çeken Biden ve Meloni, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi'nden tek taraflı olarak çekilmesini kınadı.

İki lider, Ukrayna'nın yeniden inşası konusunda daha fazla koordinasyon sözü vererek, İtalya'nın 2024'te G7 başkanlığı ve 2025'te Ukrayna Yeniden Yapılanma Konferansı'na ev sahipliği yaparak oynayacağı role atıfta bulundu.

Terör, düzensiz göçmen akışı ve istikrarsızlığın temel nedenlerini ele almak dahil, Akdeniz ve çevresinde istikrar ve refahı yükseltme çabalarının hayati önemine işaret eden liderler, ekonomik ve siyasi zorluklarla mücadele eden Tunus halkına desteklerinin altını çizdi.

- Hint-Pasifik, Afrika, Batı Balkanlar

Bu kapsamda ABD'nin İtalya'nın göç, kalkınma ve Afrika ile ilgili çalışmalarına verdiği destekten bahseden liderler, ABD ve İtalya'nın Batı Balkanların istikrar ve güvenliğine olan bağlılıklarını da yineledi.

Liderler, açık, müreffeh, kapsayıcı ve güvenli bir Hint-Pasifik'e olan bağlılıklarını da belirterek, ABD'nin İtalya'nın bölgede artan varlığını memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Tayvan Boğazı'ndaki istikrarın da altını çizen iki lider, Çin'in ortaya koyduğu zorluklar ve fırsatlar karşısında çok taraflı istişareleri güçlendirme taahhüdünde bulundu.

Liderler, ABD'nin, İtalya'nın G7 başkanlığı döneminde iklim krizi, yoksulluk, ekonomik güvenlik, kritik madenler, gibi konularda işbirliği ve bu konularda Afrika ülkeleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerle diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki çalışmaları sabırsızlıkla beklediğini aktardı.

- Gelişen teknolojiler, iklim ve uzay

Liderler, ayrıca DEAŞ'la mücadele kapsamında terörle mücadelede etkili politikalar geliştirme taahhütlerini yineledi.

Gelişen teknolojiler, siber güvenlik, yapay zeka konularında da işbirliklerini geliştirme sözü veren Biden ve Meloni, ekonomik ilişkileri de güçlendirmenin önemini vurguladı.

Liderler ayrıca, iklim değişikliğiyle mücadele, uzay, bilim ve teknolojide araştırma ve geliştirme, eğitim alanlarındaki işbirliklerini geliştirmeye olan bağlılıklarının da altını çizdi.