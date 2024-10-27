ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, yaptıkları telefon görüşmesinde, Gazze'deki durumu değerlendirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken ile Lammy telefonda görüştü.

Görüşmede, Gazze'deki durumu ele alan taraflar, savaşın sona erdirilmesinin ve rehinelerin evlerine dönmesinin yollarını konuştu.

Taraflar, Lübnan ve İsrail tarafındaki sivillerin evlerine güvenli bir şekilde dönebilmelerini sağlayacak diplomatik çözüme duyulan ihtiyacı bir kez daha teyit etti.

Görüşmede ayrıca Lübnan'da artan insani ihtiyaçlar ele alındı.