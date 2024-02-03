ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlı milis gruplara ait hedeflere yönelik hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

ABD, 28 Ocak'ta Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne yönelik saldırıya karşılık ilk kez bölgede saldırılar düzenlediğini açıkladı.

CENTCOM tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye ve Irak'ta İran devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ile bağlı milis gruplara ait en az 85 hedefin hava saldırısıyla vurulduğu bildirildi.

Saldırılarda ABD'den havalanan uzun menzilli bombardıman uçaklarının da yer aldığı ve 125'ten fazla güdümlü bombanın kullanıldığı belirtilen açıklamada, hedeflenen bölgelerde kumanda ve kontrol merkezlerinin, roket ve füzeler ile insansız hava araçlarının vurulduğu ifade edildi.

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye ve Irak'taki İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlı milis grupları hedef alarak üs saldırısına bugün karşılık vermeye başladıklarını ve bu karşılığın "kendi seçtikleri zaman ve mekanlarda" süreceğini açıkladı.

ABD'nin Ortadoğu'da askeri bir çatışma peşinde olmadığını kaydeden Biden, bununla birlikte Amerikan askerlerini hedef alanlara karşılık vereceklerini vurguladı.

28 Ocak'ta Suriye-Ürdün sınırındaki ABD'ye ait Kule 22 adlı üsse düzenlenen saldırıda 3 Amerikan askeri ölmüş, 40'tan fazla asker de yaralanmıştı.

ABD yönetimi, söz konusu saldırıya karşılık olarak çok katmanlı ve zamana yayılmış şekilde saldırılar düzenleyeceğini ve İran destekli grupların hedef alınacağını açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de, 28 Ocak'ta Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne düzenlenen saldırıya karşılık vermeye başladıklarını ifade ederek, "Bu, vereceğimiz karşılığın başlangıcıdır." değerlendirmesini yaptı.

Austin, Irak ve Suriye'de bulunan ve İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Kudüs Gücü ile buna bağlı milis gruplara ait en az 85 hedefin hava saldırılarıyla vurulduğunu bildirdi.

-Irak'ta ABD saldırısında Haşdi Şabi'ye ait silah deposu vuruldu

Irak'ın batısında Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye ait silah deposunun ABD saldırısında vurulduğu belirtildi.

Irak'ta İran destekli Şii milis gücü Nuceba Hareketi'ne bağlı "Telegram" hesabından yapılan paylaşımda, Enbar vilayetine bağlı Akkaşat bölgesinde Haşdi Şabi silah deposunun ABD saldırısına maruz kaldığı aktarıldı. Saldırıda ölü ya da yararlı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

-Irak: ABD saldırıları ülke egemenliğinin ihlalidir

Irak yönetimi, ülkenin batısındaki ABD saldırılarının ülke egemenliğini ihlal ettiğini bildirdi.

Irak Başbakanlık Askeri Sözcüsü General Yahya Resul, yaptığı yazılı açıklamada, Irak'ın batısındaki Enbar'a bağlı Kaim ve sınır bölgelerinin ABD uçakları tarafından saldırıya maruz kaldığını belirterek, "Bu saldırılar, Irak'ın bölgede istikrarı sağlamaya çalıştığı bir dönemde gerçekleşti. Bu, Irak'ın egemenliğinin ihlali ve Irak hükümetinin çabalarının baltalanması anlamına geliyor." dedi.

-Deyrizor çevresindeki gerilim

Suriye'de son dönemde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA'larla saldırılar düzenliyor.

Aidiyeti bilinmeyen hava araçlarıyla Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batı yakasında İran destekli grupların bulunduğu nokta ve konvoylarına zaman zaman hava saldırısı düzenleniyor.