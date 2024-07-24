Blinken, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsviçre'ye ev sahipliği için teşekkürlerini ileten Blinken, Cidde müzakere sürecinin önemine ve devam ettirilmesi gerektiğine işaret etti.

Blinken, ateşkes müzakerelerinin ABD ve Suudi Arabistan tarafından yürütüleceğini belirterek, aynı zamanda Afrika Birliği, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşmiş Milletlerin gözlemci olarak katılacağı bilgisini paylaştı.

Bu çerçevede Sudan ordusu ve HDK'yi ateşkes müzakereleri için 14 Ağustos'ta İsviçre'ye davet ettiklerini bildiren Blinken, "ABD, taraflara görüşmelere katılma ve olumlu yaklaşma çağrısında bulunuyor." ifadesini kullandı.

Blinken, görüşmelerin çatışmayı sonlandırma, insani yardım erişimini sağlama ve denetleme mekanizmasının kurulmasını amaçladığını ancak genel siyasi meseleleri ele almayacağını belirtti.