ABD başkanlık seçimlerini kazandığını duyuran Cumhuriyetçi aday Donald Trump, "Savaş başlatmayacağım, savaşları durduracağım, bu demokrasi ve özgürlük için büyük bir zafer." dedi.

ABD seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklanırken, zaferini ilan eden Trump, Florida'da bulunan yerleşkesine yakın kongre merkezinde destekçilerine hitaben konuşma yaptı.

North Carolina, Georgia ve Pensilvanya gibi salıncak eyaletleri kazandığını belirten Trump, Michigan, Arizona, Nevada ve Alaska'da da önde olduklarını kaydetti.

ABD seçimini bir başkan adayının kazanması için 270 seçiciler kurulu delege sayısına ulaşması gerekiyor. Resmi olmayan son delege sayılarına göre, Demokrat aday Kamala Harris’in 214, Trump’ın ise 267 delege desteği var.

Başkan yardımcısı adayı Senatör JD Vance ve ailesiyle birlikte sahne alan Trump konuşmasında, kampanyasına 120 milyon dolar destek veren dünyanın en zengin adamı Elon Musk'ı da överek, "Bir yıldız doğdu, adı da Elon. O inanılmaz bir adam." değerlendirmesinde bulundu.

Trump konuşmasında ayrıca, "Senato'nun kontrolünü geri aldık ve Temsilciler Meclisi'nin kontrolü de bizde olacakmış gibi görünüyor" dedi. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçiler, Batı Virginia ve Ohio'daki Demokrat sandalyeleri değiştirerek ABD Senatosu'nda çoğunluğu kazandı.

Mevcut durumda Cumhuriyetçiler’in dar bir çoğunluğa sahip olduğu Temsilciler Meclisi'nin kontrolü için verilen mücadelede her iki tarafın da bir üstünlüğü olmadığı görülüyor.

78 yaşındaki Donald Trump resmi olmayan sonuçlara göre, çekişmeli Pennsylvania, Kuzey Carolina ve Georgia gibi eyaletlerde kazandı.

Demokrat başkan adayı Kamala Harris ise bugün konuşma yapmamayı tercih etti. Harris’in kampanya başkanı Cedric Richmond, Harris'in bugün kamuoyuna sesleneceğini söyledi ve “Hala saymamız gereken oylar var” diye ekledi.

Başkanlığı kesinleşirse Trump, 1880’lerde Grover Cleveland'ın ardından, başkanlığa ara verdikten sonra Beyaz Saray'a ikinci kez çıkan ikinci başkan olacak.

- Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump kimdir?

New York'ta 14 Haziran 1946'da Frederick ve Mary MacLeod Trump'ın 5 çocuğunun dördüncüsü olarak dünyaya gelen Trump, Alman asıllı Amerikalı iş adamı Frederick Trump'ın torunu.

Emlakçı olan babasının da teşvikiyle gençlik yıllarından itibaren emlak dünyasına merak saldı. 1968'de Pensilvanya Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Trump, 1971'de babasının şirketinin başına geçti ve şirkete "Trump Organizasyon" adını verdi.

Şirketin merkezini Manhattan bölgesine taşıyan Trump, inşa ettiği otellerle ünlendi.

2004 yılında Amerikan NBC kanalında "Çırak" (The Apprentice) adlı programı yapmaya başlayan Trump, bu program sayesinde dünya çapında tanındı.

Cumhuriyetçi partiden başkan adayı olan Trump, 2017-2021 yılları arasında ABD başkanlığı yaptı.