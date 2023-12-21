ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Salı günü Rum Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas’la telefonda görüştü.

Fileleftheros gazetesi, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in Salı günü Rum Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas’ı telefonla arayarak, Güney Kıbrıs’ın Ukrayna’ya desteği ve Gazze’ye insani yardım sağlanmasına katkıları sebebiyle teşekkür ettiğini yazdı.

Habere göre Austin, Güney Kıbrıs’ın Ukrayna’ya yönelik istikrarlı desteği ve ABD’nin Gazze’ye insani yardımların kolaylaştırılması ile ABD vatandaşlarının bölgeden uzaklaştırılması çabalarına yönelik katkısından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Austin ve Yorgallas, ABD ile Güney Kıbrıs arasında, savunma alanında mevcut geniş iş birliğinden duydukları memnuniyeti de dile getirdiler.

- Güney Kıbrıs’tan satılan silahlar Ukrayna’ya gitti iddiasına yalanlama

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, Güney Kıbrıs’ın geçtiğimiz aylarda sattığı 100 mm’lik BS-3 toplarının Ukrayna askeri tarafından kullanıldıklarına ilişkin haberlerin Savunma Bakanlığı tarafından yalanlandığını yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın geçtiğimiz yaz sattığı, 100 MM’lik BS-3 tipi tanksavar topların Ukrayna ordusu tarafından kullanıldığına ilişkin iddiaların, birkaç ay önce Ukrayna askerlerinin, üzerlerinde Yunanca “4. Batarya” yazan tanksavar toplarını kullanırken çekilen fotoğrafların yayınlanmasıyla gündeme geldiğini belirtti.

Savunma Bakanlığı’nın, uzun zamandır atıl durumda envanterinde bulunan 20 adet topu, çok sayıda mermisini ve Yugoslav menşeli roketleri bir silah tüccarına sattığı haberlerinin Güney Kıbrıs’ta savunma konularıyla ilgilenen çevrelerce konuşulduğunu ifade eden gazete, Savunma Bakanlığı’nın ise bu iddiaları reddettiğini yazdı.

Habere göre bakanlıktan bir yetkili gazeteye yaptığı açıklamada, herhangi bir sebepten ötürü satılan veya elden çıkarılan silah ve mühimmatların hiçbir şekilde üzerlerinde “belirleyici yazı veya işaret barındırmadıklarını” belirterek, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan topların Güney Kıbrıs’ın sattıklarından olduğu iddialarını reddetti.

Söz konusu kaynak ayrıca, ödeme işlemlerinin banka yoluyla yapıldığını ve bu sebepten ötürü de süreçlerin şeffaf olduğu iddiasında da bulundu.