ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman telefonda görüşerek, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki üssüne yapılan saldırın ardından gerçekleştirdiği misillemeleri ele aldı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Austin ve Bin Selman telefonda görüştü.

Görüşmede ikili, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki üssüne yapılan ve 3 askerinin öldüğü saldırı nedeniyle gerçekleştirdiği misillemelerin yanı sıra Yemen'deki Husilere yönelik düzenlediği saldırıları ele aldı.

Austin, X sosyal medya platformunda konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD, Irak ve Suriye'deki ABD güçlerine yönelik tehditlerin yanı sıra Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğüne yönelik Husi tehditlerini ele almak üzere bölgesel ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

- Ne olmuştu?

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye ve Irak'taki İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlı milis grupları hedef alarak üs saldırısına karşılık vermeye başladıklarını ve bu karşılığın "kendi seçtikleri zaman ve mekanlarda" süreceğini açıklamıştı.

ABD'ye ait Kule 22 adlı üsse, 28 Ocak'ta düzenlenen saldırıda 3 Amerikan askeri ölmüş, 40'tan fazla asker de yaralanmıştı.

ABD yönetimi, söz konusu saldırıya karşılık olarak çok katmanlı ve zamana yayılmış şekilde saldırılar düzenleyeceğini ve İran destekli grupların hedef alınacağını açıklamıştı.