ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Hizbullah ile yaşanan gerilimi görüşmek için İsrail'i ziyaret etmesinin beklendiği bildirildi.

ABD'nin "Axios" haber platformu, Austin'in 22-23 Eylül'de İsrail'i ziyaret etmesinin beklendiğini aktardı.

Adı açıklanmayan İsrailli ve ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, Austin'in İsrail ziyaretinde gündemin Hizbullah ile yaşanan gerilim olduğu belirtildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda çatışmalar yaşanıyor. Tel Aviv yönetiminin Lübnan'a geniş çaplı saldırı düzenleyebileceği yönündeki haberler giderek artıyor.

İsrail’in Lübnan’daki çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu Hizbullah ile yaşanan gerilimin daha da tırmandığı belirtiliyor.