Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası'nın (FED) Eylül ayında düzenlenen Para Kurulu Toplantısı'nın ardından faizde 50 baz puan indirime gidildi.

Karar, Covid-19 döneminin ekonomiye olan etkilerini hafifletmek için Mart 2020'de yapılan indirimin ardından dört yıl sonra bir ilki teşkil ediyor.

Banka, Mart 2022'de, yeni normale dönülmesiyle beraber faiz artırımlarına başlamıştı. Özellikle Temmuz 2023'teki 25 baz puanlık artışla, faizler son 22 yılın en yüksek seviyesini görmüş, 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı.

54 ay sonra gelen düşüş kararıyla beraber, 5,50 aralığındaki faiz oranı 50 baz puanlık indirimle 5'e çekilmiş oldu.

Federal Açık Piyasa İşlemleri Komitesi'nin (FOMC) yayınladığı açıklamada, ekonomik genişlemeye dikkat çekilirken, "İstihdam artışı yavaşlamıştır ve işsizlik oranı yükselmekle birlikte düşük seyretmektedir. Enflasyon, Komite'nin yüzde 2'lik hedefine doğru daha fazla ilerleme kaydetmiştir ancak bir miktar yüksek seyretmektedir," ifadelerine yer verildi.

Federal Rezerv'in eylül ayında faiz indirimi kararının ardından doların bu yılki zayıf seyrini sürdürmesi muhtemel.

Ağustos ayındaki Jackson Hole etkinliğinde konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, "Politikanın ayarlanma zamanı geldi" diyerek, merkez bankasına dair çok önemli bir sinyal verdi.

Hatta piyasalar önümüzdeki ay yüzde 0,5'lik daha derin bir indirim ve yılın geri kalanında yüzde 1'lik tam bir indirim bekliyordu.

Fed'in bu dönüşü halihazırda zayıf olan doların sadece başlangıcı olabilir ve G-10 grubundaki diğer önemli para birimleri üzerinde yukarı yönlü baskı yaratabilir.

İngiltere Merkez Bankası'nın daha fazla faiz indirimi uygulama konusundaki isteksizliği göz önüne alındığında, sterlin zayıf dolar tarafından özellikle desteklenebilir.

BoE Başkanı Andrew Bailey, enflasyon konusunda "zafer ilan etmek için çok erken" olduğunu belirterek, borçlanma maliyetlerinin "çok hızlı ya da çok fazla" düşürülmesine karşı uyarıda bulundu.

Analistler, İngiltere Merkez Bankası'nın ağustos ayındaki ilk faiz indiriminin ardından yılın geri kalanında yalnızca bir faiz indirimi daha yapmasını bekliyor.

Fed'e kıyasla daha yavaş olması beklenen faiz indirimleri, sterlinin dolar karşısında uzun vadeli bir yükseliş trendini destekleyebilir.

Bu eğilimin devam etmesi halinde, ivme GBP/USD'nin en son Haziran 2021'de Fed'in faiz artırımlarına başlayacağının sinyalini verdiği dönemde görülen 1,4 seviyesini aşmasına yol açabilir.

Doların yabancı para birimlerinden oluşan bir sepete göre değerinin bir ölçüsü olan ABD Dolar Endeksi, pazartesi günü erken saatlerde Aralık 2023'ten bu yana en düşük seviye olan 106,5'e gerilemişti.

Sterlin dolar karşısında değer kazanmakla kalmadı. Ağustos ayında euro da güçlenmiş ve EUR/USD paritesi Temmuz 2023'ten bu yana en yüksek seviye olan 1,2'nin hemen altına ulaşmıştı.