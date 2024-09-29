ABD Dışişleri Bakanlığı, "değişken ve öngörülemez güvenlik durumu" nedeniyle Lübnan'a en yüksek 4. seviyedeki seyahat uyarısının sürdüğünü bildirerek, Beyrut Büyükelçiliği çalışanlarının aileleri ile görevleri acil olmayan personelin ülkeden ayrılması talimatını verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "terör, sivil itaatsizlik, silahlı çatışma, suç, kaçırılma, patlamamış mayınlar ve silahlı çatışma riski sebebiyle Lübnan'a seyahat edilmemesi" gerektiği bildirildi.

"Öngörülemez güvenlik durumu" dolayısıyla Beyrut Büyükelçiliği çalışanlarının ailelerine ve görevleri acil olmayan personele ülkeden ayrılmaları talimatı verilen açıklamada, Lübnan'da kalmayı tercih edenlere "durumun kötüleşmesi halinde sığınaklar için hazırlıklı olmaları" uyarısı yapıldı.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki, Suriye sınırı yakınlarındaki ve mülteci yerleşim yerlerindeki ABD vatandaşlarına bu bölgeleri "derhal terk etmeleri" çağrısı yapılarak, Beyrut Büyükelçiliğinin durumun kötüleşmesi halinde ülkede kalmayı tercih eden vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştiremeyebileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada Lübnan'a "yolculuk yapılmaması gerektiğini" ifade eden en yüksek 4. seviye seyahat uyarısının sürdüğü vurgulandı.