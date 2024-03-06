ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'deki İran'ın desteklediği Husilerin kontrolünde bulunan bölgelerden "USS Carney" isimli muhribine fırlatılan bir gemi savar balistik füze ve 3 insansız hava aracının (İHA) imhası için savunma saldırısı düzenlediğini duyurdu.

CENTCOM'un X sosyal medya platformundan, konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, USS Carney muhribine yönelik tehditlerin dün yerel saatle 15.00-17.00'de savunma saldırılarıyla etkisiz hale getirildiği aktarılarak gemide herhangi hasar ya da yaralanma meydana gelmediği ifade edildi.

Öte yandan yerel saatle 20.45-21.40 arasında CENTCOM kuvvetlerinin, meşru müdafaa kapsamında 3 gemi savar füzesi ve 3 insansız su üstü aracını daha imha ettiği kaydedildi.

Açıklamada, ABD güçlerinin, bölgedeki gemilerin bu saldırıları "seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları ABD Donanması ve ticaret gemileri için daha güvenli hale getirmek için gerçekleştirdiği aktarıldı.

- Kızıldeniz'deki durum

Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da İHA ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.