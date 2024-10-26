ABD'li yetkililer, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılarda ABD'nin herhangi bir dahli olmadığını bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) bir yetkili, AA'ya açıklama yaptı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları hakkında ABD'nin önceden bilgilendirildiğini aktaran savunma yetkilisi, ayrıca İsrail'in saldırılarında "ABD'nin herhangi bir dahlinin söz konusu olmadığını" belirtti.

İsrail devlet televizyonu KAN da İsrail'in İran'a saldırmadan önce ABD'yi bilgilendirdiğini bildirmişti.