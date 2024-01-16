ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Somali kıyıları yakınlarında Umman Denizi'nin uluslararası sularında bulunan dhow'a karmaşık bir çıkarma yaparak İran tarafından tedarik edilen ve Yemen'deki Husilere giden "gelişmiş konvansiyonel silahları" ele geçirdiğini duyurdu.

CENTCOM'a göre ele geçirilenler arasında "Husilerin orta menzilli balistik füzeleri (MRBM'ler) ve gemi savar seyir füzeleri (ASCM'ler) için tahrik, güdüm ve savaş başlıklarının yanı sıra hava savunmasıyla ilgili bileşenler" de bulunuyor.