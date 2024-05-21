ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller: "Lojistik sebeplerden ötürü bu yardımı sağlayamadık"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin kaza geçirmesinden sonra İran'ın ABD'den yardım talep ettiğini bildirdi.

Sözcü Miller, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Reisi ve aralarında İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da olduğu heyetin helikopter kazası geçirmesinin ardından Tahran yönetiminin ABD'den yardım istediğini ancak yardımın içeriği hakkında detay veremeyeceğini kaydetti.

"Bu durumdaki herhangi bir hükümet" için destek vermeye istekli olduklarını karşı tarafa ilettiklerini aktaran Miller, "Ama sonuç olarak, büyük ölçüde lojistik sebeplerden ötürü bu yardımı sağlayamadık." dedi.