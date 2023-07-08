CNN'in haberine göre, Yellen, Pekin'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında bir araya geldiği iklim uzmanlarıyla iklim değişikliğiyle mücadeleyi ele aldı.

Çin ve ABD'nin, birçok konudaki görüş ayrılıklarına rağmen iki ülkenin küresel sorunlar konusunda birlikte çalışması gerektiğini belirten Yellen, şöyle konuştu:

"Dünyanın en büyük sera gazı yayıcısı ve yenilebilir enerjinin en büyük yatırımcıları olarak, liderlik etme konusunda ortak bir sorumluluğumuz ve kapasitemiz var. İklim değişikliği, küresel sorunlar listesinde baş sırada. ABD ve Çin bu varoluşsal tehdide karşı birlikte çalışmalı."

Çin ile "doğrudan iletişim kurması" vurgusu

Pekin ve Washington'ın doğrudan iletişimde olmaları ve görüşlerini paylaşmaları durumunda, karmaşık ekonomik konularda bile ekonomilerini güçlendirebileceklerini vurgulayan Yellen, ekonomilerinin büyük bir bölümünün etkileşime girme potansiyeli olduğunu söyledi.

Yellen, "Son dönemdeki gerginliklere rağmen, 2022'de ikili ticaret hacminde rekor kırdık. Bu da firmalarımızın ticaret ve yatırım konusunda temasta kalmaları için yeterli alanları olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Çin, Yellen'ın Pekin ziyareti esnasında Tayvan yakınlarına savaş uçakları gönderdi

Öte yandan Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Yellen'ın Pekin ziyareti sırasında, 13 savaş uçağı ve 6 gemiyi Tayvan yakınlarına yolladı.

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in gemilerinin Tayvan Boğazı'nı geçtiklerini ve savaş uçaklarının da Tayvan'ın güneybatı "Hava Savunma Tanımlama Sahası'na (ADIZ)" girdiğini açıkladı.

Bakanlık, Çin'in askeri eylemlerinin hava, deniz, kara bazlı füze sistemleriyle takip edildiğini ve gerekirse karşılık vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Yellen'ın Pekin ziyaretinden önce Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun doğu harekat alanını ziyaret etmişti.

Yellen'ın 9 Temmuz'a kadar Çin'de kalması bekleniyor

Yellen, ABD Hazine Bakanı olarak ilk kez Çin'i ziyaret ediyor.

İkili ilişkiler ve iklim değişikliği gibi birçok konunun masada olduğu Çin ziyaretine 6 Temmuz'da başlayan Yellen'ın, 9 Temmuz'a kadar bu ülkede kalması bekleniyor.

Anadolu Ajansı