ABD, Güney Kore ve Japonya liderleri, Maryland eyaletinde yapılan üçlü zirve sonrası yayınlanan ortak bildiride, güvenlik ve ekonomik bağları genişletme yönünde anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

"Camp David Ruhu" başlığı atılan ortak bildiride, "Biz, Japonya, Kore Cumhuriyeti ve ABD liderleri, yeni bir üçlü ortaklık çağını başlatmak için Camp David'de toplandık. Bunu, ülkelerimiz ve vatandaşlarımız için benzersiz bir fırsatın olduğu bir zamanda ve tarihin bir dönüm noktasında, jeopolitik rekabetin, iklim krizinin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırgan savaşının ve nükleer provokasyonların bizi sınadığı bir zamanda yapıyoruz." ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun bir araya geldiği zirve ve sonrasında açıklanan anlaşma, üç ülkenin Çin ve Kuzey Kore ile ilişkilerinde giderek gerginleşen bir dönemde gerçekleşti.

Liderler, güvenlik ortaklığının derinleştirilmesinin yanında, ekonomik, ve teknoloji alanlarında da "güçlü bir işbirliği oluşturmaya odaklanmaya devam edeceklerini" vurguladı.

Bildiride, üçlü güvenlik işbirliğinin amacı, "bölge genelinde barış ve istikrarın teşvik edilmesi ve geliştirmesi" olarak açıklanırken, Pasifik bölgesinde çıkacak bir güvenlik krizi veya tehdidi durumunda taraflar arasındaki iletişimi kolaylaştırmak için üçlü iletişim mekanizmasını geliştirme konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Ayrıca, üç ülke arasındaki Hint-Pasifik yaklaşımını koordine etmek ve ortak eylem için yeni alanları belirlemek için, "Üçlü Hint-Pasifik Diyaloğu" adıyla başka bir mekanizma başlatılacağı ve yıllık görüşmeler yapılacağı kaydedildi.

- Çin, Kuzey Kore ve Rusya'ya mesaj

ABD'nin ev sahipliğinde gerçekleşen üçlü zirvede, Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Güney Çin Denizi üzerindeki iddiaları ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşından duyulan rahatsızlık açıkça dile getirildi.

Ortak bildiride Çin'le ilgili, "Son zamanlarda Güney Çin Denizi'nde Çin'in tanık olduğumuz yasa dışı deniz iddialarını destekleyen tehlikeli ve saldırgan davranışlarla ilgili her bir ülkemizin kamuoyuna açıkladığı tutumunu hatırlatarak, statüyü değiştirmeye yönelik tek taraflı girişimlere şiddetle karşı çıkıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Üç lider, Tayvan konusundaki temel pozisyonlarında bir değişiklik olmadığı, Çin ve Tayvan arasındaki sorunların barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiği çağrısında bulundu.

Bildiride üç ülke, Kuzey Kore'nin tamamen nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik taahhütlerini yinelerken, Pyongyang yönetiminin "benzeri görülmemiş sayıda" balistik füze fırlatmasını "şiddetle kınadıklarını" belirtti.

Üçlü zirvede ayrıca, Ukrayna'ya destek konusunda birlikte hareket edildiği, şu sözlerle ifade edildi:

"Ukrayna'ya desteğimizde birleştik. Rusya'nın uluslararası düzenin temelini sarsan nedensiz ve acımasız saldırı savaşına karşı Ukrayna'nın yanında yer alma taahhüdümüzü yineliyoruz. Ukrayna'ya yardım sağlamaya, Rusya'ya koordineli, sağlam yaptırımlar uygulamaya ve Rus enerjisine bağımlılığın azaltılmasını hızlandırmaya devam etmeyi taahhüt ediyoruz."