Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Çarşamba günkü telefon görüşmesiyle ilgili Washington’dan açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce'un Perşembe günkü açıklamasında, “Dışişleri Bakanı Marco Rubio dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşerek ABD-Türkiye ilişkilerinin önemini, Türkiye'nin kilit bir NATO müttefiki olarak rolünü ve bölgedeki ortak çıkarlarımızı bir kez daha teyit etti” denildi.

Açıklamaya göre Rubio, Suriye'de kapsayıcı bir geçiş sürecine duyulan ihtiyacın altını çizerek, yeni hükümetin Suriye'nin uluslararası terörizm için bir kaynak haline gelmesini engellemesini ve yabancı kötü niyetli aktörlere Suriye'deki geçiş sürecini kendi amaçları doğrultusunda kullanma fırsatı tanımamasını sağlamasını istedi.

Açıklamada, iki bakanın ayrıca Ermenistan ve Azerbaycan arasında kalıcı ve onurlu bir barışın önemini de ele aldığı kaydedildi.

Bakan Rubio, ayrıca Bolu'da meydana gelen trajik otel yangınında hayatını kaybedenler ve yaralananlar için en derin taziyelerini ifade etti.

“Büyükelçi Önal, Avrupa ve Avrasya işlerı̇nden sorumlu isimle görüşecek”

ABD Dışişleri Bakanlığı Cuma günü de Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal’ı ağırlayacak.

ABD tarafından yapılan açıklamaya göre Önal, Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa ve Avrasya İşlerı̇nden Sorumlu Üst Düzey Yetkı̇lı̇si Louis Bono ile görüşecek.

Günlük programa göre TSİ 21.00’deki görüşme basına kapalı olacak.