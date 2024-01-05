ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın yarın öğleden sonra Girit Adası'nda Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşeceği bildirildi.

Yunanistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Blinken ve Miçotakis, Yunan Başbakan'ın Girit Adası'nın Hanya şehrindeki evinde baş başa görüşecek.

Yarın öğleden sonra yapılacak görüşmenin ardından düzenlenecek çalışma toplantısına ise Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandra Papadopulu, Başbakanlık diplomasi ofisinden Büyükelçi Anna Maria Bura ve Başbakan'ın Uluslararası Politika ve Kamu Diplomasisi Özel Danışmanı Aristotelia Peloni katılacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Blinken'ın, hafta boyunca mevkidaşlarıyla bir dizi kritik konuyu görüşmek üzere Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, BAE, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı ziyaret edeceğini söylemişti.

Miller, Blinken'ın diğer ülke dışişleri bakanlarıyla "7 Ekim sonrası İsrail'in Hamas'a karşı devam eden askeri harekatı, Gazze'ye insani yardımın artırılmasına yönelik acil tedbirler ve geri kalan rehinelerin serbest bırakılması" gibi konularda fikir alışverişi yapacağını belirtmişti.

Miçotakis, Eylül 2020'de de dönemin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Girit'teki evinde misafir etmişti.