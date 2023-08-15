ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ile Nijer'deki askeri müdahale hakkında telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken, Nijerya Devlet Başkanı Tinubu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Blinken, Tinubu'yu Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Nijer gündemiyle düzenlenen ikinci olağanüstü zirvesindeki liderliği dolayısıyla takdir etti.

Blinken, Nijer'de 26 Temmuz'da yönetime el koyan Vatanı Koruma Ulusal Konseyine (CNSP) yönelik ülkede anayasal düzenin yeniden tesis edilmesi ve Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile ailesinin serbest bırakılması için baskının sürdürülmesinin önemine dikkati çekti.

Nijer'deki askeri müdahale gündemiyle ikinci kez yapılan olağanüstü ECOWAS Zirvesi 10 Ağustos'ta Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenmişti.

Nijerya Devlet Başkanı ve aynı zamanda ECOWAS Dönem Başkanı Tinubu, açılışta yaptığı konuşmada, ECOWAS'ın, Nijer'deki askeri yönetimi meşru hükümeti devirme kararından vazgeçmeye çağırdığını anımsatarak, "Nijer'de anayasal düzenin yeniden tesis edilmesi için bir katalizör görevi göreceği umuduyla yaptırımlar uygulamaya başladık. Ne yazık ki ilk zirvede verdiğimiz 7 günlük ültimatom arzu edilen sonucu vermedi." diye konuşmuştu.

- Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.