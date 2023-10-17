İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi: "Bir darbe aldık ve sorumluyuz ancak şu anda ipler elimizde. Savaş uzun ve sert olacak"

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Corella, İsrail'e geldi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "CENTCOM Komutanı General Corella, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin daveti üzerine bu sabah resmi bir ziyaret için İsrail'e geldi" ifadeleri kullanıldı.

Ziyaret kapsamında General Corella'nın İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir araya gelmesi ve ortak durum değerlendirmesi yapmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, "savaş sırasında gerçekleşen bu ziyaretin, genel olarak iki ülkenin, özel olarak da İsrail ile ABD orduları arasındaki bağın gücünü ve ortak kaderini doğruladığı" değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle İsrail'e olan savunma desteğini artırdıklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın da 18 Ekim Çarşamba günü İsrail'i ziyaret edeceği açıklanmıştı.

- "Savaş uzun ve sert olacak"

Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının kendileri için "ani olduğu ancak savaşın uzun ve sert" olacağını söyledi.

Halevi'nin İsrail ordusuna gönderdiği mesaj, ordu sözcüsü tarafından X sosyal medya platformu hesabından paylaşıldı.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e karşı ani bir saldırı düzenlediğini belirten Halevi, "İsrail ordusu da 11 gündür düşmanı hava, kara ve denizden güçlü şekilde vuruyor" ifadelerini kullandı.

Her meydanda her türlü senaryoya hazır olduklarını savunan Halevi, "Bir darbe aldık ve sorumluyuz ancak şu anda ipler elimizde. Savaş uzun ve sert olacak, biz kazanacağız" mesajını verdi.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 778 Filistinlinin öldüğünü, 10 binden fazla Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.