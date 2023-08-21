Güney Kıbrıs’taki ABD Büyükelçilik binasında bugün yangın tatbikatı icra edileceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Rum İtfaiye Biriminin, ABD Büyükelçilik binasında yangın tatbikatı yapılacak olmasından dolayı vatandaşların endişe duymasında gerek olacak bir durumun söz konusu olmadığı yönünde açıklama yaptığını yazdı.

Habere göre Güney Lefkoşa’ya bağlı Engomi semtinde bulunan ABD Büyükelçilik içerisinde yer alan binalarda olası bir yangının önlenmesi çalışmaları yapılacak ve bölgeye itfaiye araçları sevk edilecek.