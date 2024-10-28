5 Kasım'daki seçimler için ülke genelinde yapılan anketlerde Demokrat aday Kamala Harris ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın arasındaki fark 0,1 olarak gözüküyorTrump, başkanlık seçimlerinin kaderini belirleyen 7 salıncak eyaletin tamamında Harris'in önünde

ABD'de yapılan güncel anketlere göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump, başkanlık seçimlerinde belirleyici olacak 7 salıncak eyaletin tamamında Demokrat rakibi Kamala Harris'den 0,9 puan farkla yarışı önde götürüyor.

Ülkede 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, anketlerde baş başa giden Harris ile Trump arasında rekabet gittikçe kızışıyor.

ABD'de başkanlık seçim sürecinde yapılan anketleri yayımlayan "Real Clear Politics (RCP)" haber platformunda 27 Ekim itibarıyla paylaşılan ülke geneli anketlerinin ortalamasına göre, Trump ile Harris arasında yalnızca 0,1 puan fark var.

Aralarında Reuters, CBS News, Pew, Harvard ve NBC News gibi öne çıkan anketlerin de yer aldığı güncel anketlerin ortalamasına göre Trump, ülke genelinde 48,5, Harris ise yüzde 48,4 oy oranına sahip.

24 Ekim'in anket verilerinin ortalamasında Harris, yüzde 48,8 puan ile yüzde 48,5 alan Trump'ın önünde görünüyordu.

Bu anketlerden Reuters'ın çalışmasında Harris'e yüzde 48, Trump'a destek ise yüzde 45 olarak belirlenirken, CBS'in anketinde Harris yüzde 50, Trump ise yüzde 49 oy oranına ulaşmış gözüküyor.

Wall Street Journal anketi ise Trump'ın yüzde 49 oy oranıyla, yüzde 46 destek alan Harris'in 3 puan önünde yer aldığını ortaya koyuyor.

- Salıncak eyaletlerde Trump öne çıkıyor

Harris ile Trump arasındaki kıyasıya rekabette kazananı, "salıncak eyaletler" olarak adlandırılan 7 eyalet belirleyecek.

Cumhuriyetçi Trump ülke geneli anketlerde az farkla önde olsa da en çok oyu alan değil en fazla delegeye ulaşan adayın başkan olduğu ABD başkanlık seçim sistemi dolayısıyla "salıncak eyaletlerdeki" sonuçlar önem taşıyor.

"Seçiciler Kurulu" (Electoral College) adı verilen sistem dolayısıyla kritik öneme sahip 7 salıncak eyaletteki anketlerin ortalaması, Trump'ın buralarda 0,9 puan farkla Harris'in önünde olduğunu ortaya koyuyor.

Trump, güncel anketlere göre, Georgia'da 2,3, Arizona'da 1,5, North Carolina'da 0,8, Nevada'da 0,7, Pensilvanya'da 0,5 ve Michigan ile Wisconsin'de 0,2'şer puan farkla Harris'in önünde.

- Muhtemel delege sayıları projeksiyonu Trump diyor

50 eyaletten toplam 535 delegenin dağıtılacağı ve 270 delegeye ulaşan adayın başkan olacağı seçim sistemi dolayısıyla esasen tüm gözler, salıncak eyaletler Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, North Carolina ve Wisconsin'de olacak.

Trump, salıncak eyaletlerin tamamında önde görünse de uzmanlar, Harris'in halen Michigan ve Wisconsin'de kazanma şansının bulunduğuna işaret ediyor.

Kritik eyaletlerde ağustosta yapılan anketlerde Harris, Michigan ve Wisconsin'de iki ya da üç puan farkla Trump'ın önündeydi.

Trump'ın şu anda anketlerde önde olduğu 7 salıncak eyaletin tamamını kazanması durumunda 312 delegeye ulaşabileceği, Harris'in ise 226 delegede kalabileceği öngörülüyor.

- Bahis şirketleri, Trump'ı başkanlık yarışını kazanmaya daha yakın görüyor

RCP platformu ayrıca, bahis şirketlerinin adayların kazanma olasılığına yönelik tahminlerine de yer verdi.

Bu tahminlerde, Polymarket, Smarket, Points Bet, Bwin, Bovada, Betsson ve Betfair adlı 7 şirketin tamamının verilerinde Trump'ın kazanma olasılığının Harris'e kıyasla daha yüksek olduğu görülüyor.

Buna göre, bahis siteleri, Trump'ın kazanma olasılığını yüzde 61,1, Harris'inkini ise yüzde 37,7 olarak tahmin ediyor.

24 Ekim'in verileri, Trump'ın kazanma şansını yüzde 59, Harris'inkini ise yüzde 39,9 olarak gösteriyordu. Bahis şirketlerinin tamamı, Trump'ın galip gelme olasılığını yüzde 57 veya üzeri olarak görüyor.