ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışındaki rakibi eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından yaptığı konuşmada, Amerikalılara siyasi söylemlerde gerilimi düşürme çağrısında bulundu.

Biden, “Fikir ayrılığı Amerikan demokrasisinin kaçınılmaz bir unsurudur. İnsan doğasının gereğidir. Ama siyaset bir savaş alanı değildir, hele hele adam öldürmenin siyasette hiçbir zaman yeri yoktur” dedi.

Biden, Oval Ofis'ten tüm ulusa hitaben yaptığı konuşmada seçim yılının getirdiği tutkulu heyecanı anladığını, ancak Amerikalılar’a farklılıklarını barışçıl bir şekilde çözmeleri gerektiğini hatırlattı.

Başkan, konuşmasında "Amerika'da bu tür bir şiddete - herhangi bir şiddete - yer yoktur. Hiçbir zaman. Nokta. İstisnasız. Bu şiddetin normalleşmesine izin veremeyiz" dedi ve herkesi sükunete çağırdı.

Biden, sorunların "kurşunlarla değil", seçimdeki oylarla çözülebileceğini ekledi.

-Biden, Trump’ı hedef alan saldırıdan bu yana üç kez konuştu

Biden, dün erken saatlerde bir saldırganın bir miting katılımcısını öldürdüğü ve iki kişiyi de ağır yaraladığı saldırıdan bu yana kameralar önüne üçüncü kez geçti ve altı dakika konuştu.

Biden'ın uyarısı, Federal Soruşturma Dairesi (FBI) Direktör Yardımcısı Paul Abbate'in, Trump mitingindeki saldırıdan bu yana internette giderek artan bir şiddet söylemi gördüklerini söylemesinden saatler sonra geldi.

Başkan Biden, Oval Ofis’ten yaptığı konuşmayla, böylece 2021'de göreve gelmesinden bu yana üçüncü Ulusa Sesleniş konuşmasını yapmış oldu.

Biden Pazar günü erken saatlerde yaptığı bir diğer konuşmada da yine siyasi şiddeti kınadı ve ulusal birlik çağrısında bulundu, ayrıca Amerikalılar’ı güvenlik güçleri olayı araştırırken sabırlı olmaya çağırdı.

Biden, "Bir suikast girişimi, ulus olarak savunduğumuz her şeye, her şeye aykırıdır. Bu, bizi ulus olarak temsil edemez. Bunun olmasına izin veremeyiz. Birlik, ulaşılması en zor hedeftir, ancak şu anda hiçbir şey birliği sağlamaktan daha önemli değildir. Tartışacağız ve aynı fikirde olmayacağız - bu değişmeyecek. Ancak Amerikalılar olarak kim olduğumuz gerçeğini gözden kaçırmayacağız" dedi.

- Biden seçim gezisini iptal etti

Biden, Trump'ın "durumunun iyi olduğunu ve iyileşmekte olduğunu," Gizli Servis'e Trump'a "sürekli güvenliğini sağlamak için gerekli her türlü kaynak, kabiliyet ve koruyucu önlemi" sağlaması için talimat verdiğini de sözlerine ekledi.

Trump'a suikast girişimiyle ilgili hala çok sayıda belirsiz noktanın bulunduğunu kaydeden Biden, "Saldırganın motivasyonunu henüz bilmiyoruz. Görüşlerini ve bağlantılarını bilmiyoruz. Yardım alıp almadığını ve başkalarıyla iletişime geçip geçmediğini bilmiyoruz" dedi.

Bu arada Beyaz Saray, Biden'ın Teksas eyaletine yapmayı planladığı seçim gezisini iptal ettiğini duyurdu. Biden’ın seçim kampanyası yetkilileri cumartesi günü kampanya mesajlarını geçici olarak askıya almak ve reklamları kaldırmak için çalıştıklarını söylemişti.

FBI, bir suikast girişimi olarak değerlendirdiği saldırıyla ilgili soruşturmayı yürütüyor.