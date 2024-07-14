Mitingde açılan ateşte yaralanan Donald Trump'ın durumu iyi

Washington, 1Temmuz 24 (TAK): ABD’de eski Başkan ve Kasım ayında yapılacak seçimde yeniden aday olan Donald Trump, Cumartesi günü Pennsylvania'da Butler kentinde düzenlediği bir kampanya mitingi sırasında ateş açılmasının ardından başından yaralandı. Seçim kampanyasından yapılan açıklamada Trump'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Başkanların korunmasından sorumlu Gizli Servis de yaptığı açıklamada “eski Başkan'ın güvende olduğunu” bildirdi.

Yerel savcılıksa silahlı saldırı zanlısının öldüğünü açıkladı.

Donald Trump kampanyasının sözcüsü Steven Cheung de olayla ilgili açıklamasında, “Başkan Trump, bu hain eylem sırasında hızlı hareket eden kolluk kuvvetlerine ve ilk müdahale ekiplerine teşekkür ediyor” dedi ve “Kendisinin durumu iyi ve yerel bir sağlık kuruluşunda kontrol ediliyor. Daha ayrıntılı bilgi verilecektir” diye ekledi.

CNN televizyonunun yerel savcılığa dayandırdığı bilgiye göre saldırının şüphelisi ve mitinge katılan en az bir kişinin öldüğü, bir diğer kişinin de durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Eski Başkan ve Cumhuriyetçiler’in başkan adayı Trump, Cumhuriyetçi Ulusal Kurultay’ın başlamasından önceki son mitinginde sınır geçiş sayılarını gösteren bir grafik gösterirken kalabalığın içinden patlama sesleri duyuldu. Trump'ın sağ eliyle boynuna doğru uzandığı ve ardından yüzünde kan olduğu gözlendi.

Güvenlik kuvvetleri sahneye atlarken birkaç bin kişilik kalabalıktan çığlıklar duyuldu ve Trump hızla podyumda yere doğru eğildi. Güvenlik güçlerinin Trump'a sahnede müdahale ettiği sırada patlama sesleri devam etti.

Trump, güvenlik kuvvetlerinin arasında tekrar ayağa kalkıp yumruğunu sıktığında kalabalıktan alkış sesi yükseldi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Başkan Joe Biden'ın olayla ilgili bilgilendirildiği belirtildi.

- Biden'dan açıklama: "Herkes bunu kınamalı"

Donald Trump'ın açılan ateşle yaralanmasına ilişkin olarak ABD Başkanı Joe Biden da bir açıklama yaptı. Kameraların karşısında kısa bir değerlendirme yapan Biden, Trump sağlık durumunun iyi olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken Trump’ın güvenliğini sağlayan Gizli Servis üyelerine teşekkür etti.

Biden, açıklamasında ABD’de siyasi şiddete yer olmadığını ve bu saldırıyı herkesin kınaması gerektiğini söyledi. ABD Başkanı, “Şu anda tüm detayları bilmiyorum ama ilerleyen saatlerde öğreneceğim. Daha sonra bir açıklama da yapacağız. Ama bu olayı herkes kınamalı. ABD’de bu şekilde bir şiddet ve siyasi şiddet olacak şey değildir” dedi.

Olayın bir suikast olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine de Joe Biden, “Bu konuda bir fikrim var ama yeterli bilgimiz yok ve tam olarak neler olduğunu bilmiyoruz. Önce neler olduğunu tam olarak öğrenmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr, eski adı Twitter olan sosyal medya organı X'te, Trump'ın yumruğu havada ve yüzü kanlar içinde bir Amerikan bayrağı önünde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı: “Amerika'yı kurtarmak için savaşmayı asla bırakmayacak.”

Trump'ın başkan yardımcısı aday listesindeki üç isim olan Kuzey Dakota Valisi Doug Burgum, Florida Senatörü Marco Rubio ve Ohio Senatörü J.D. Vance de kısa süre içinde eski başkanla ilgili endişelerini dile getiren açıklamalar yayınladı.

Rubio, Trump sahneden indirilirken çekilmiş, yumruğu havada ve yüzünde kan izleri olan bir fotoğrafı “Tanrı Başkan Trump'ı korudu” sözleriyle birlikte paylaştı.

- Trump'tan ilk açıklama

Eski Başkan Trump, sosyal medya hesabı Truth Social üzerinden şu açıklamayı yaptı:

“Pennsylvania'da yaşanan silahlı saldırıya hızlı bir şekilde müdahale ettikleri için ABD Gizli Servisi'ne ve tüm güvenlik güçlerine teşekkür etmek istiyorum. En önemlisi de mitingde öldürülen kişinin ailesine ve ağır yaralanan bir başka kişinin ailesine başsağlığı (ve geçmiş olsun) dileklerimi iletmek istiyorum. Ülkemizde böyle bir eylemin gerçekleşmesi inanılmaz. Şu anda ölü olan saldırgan hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Sağ kulağımın üst kısmını delen bir kurşunla vuruldum. Bir şeylerin ters gittiğini hemen anladım çünkü bir vızıltı sesi, silah sesi duydum ve kurşunun derimi parçaladığını hissettim. Çok fazla kanama oldu, o zaman ne olduğunu anladım. TANRI AMERİKA'YI KORUSUN!”

- Soruşturmada liderliği FBI üstlendi

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), olayın ardından ilk açıklamasında, personelinin Butler'da olay yerinde olduğunu ve "soruşturma ilerledikçe ABD Gizli Servisi ile birlikte çalışmaya devam" edeceklerini belirtti.

FBI'dan daha sonra, Washington yerel saatiyle 22.00 civarında gelen son açıklamada ise, Büro’nun soruşturmada liderliği üstlendiği kaydedildi.

"FBI Pittsburgh Saha Ofisi personeli; kriz müdahale ekibi üyeleri ve kanıt müdahale teknisyenleri dahil olmak üzere derhal olaya müdahale etti" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, soruşturmada ABD Gizli Servisi'nin yanı sıra eyalet ve yerel güvenlik güçleriyle işbirliği içinde ilerleneceği kaydedildi ve olayla ilgili bilgi sahibi olan herkese FBI ihbar hattına ulaşma çağrısı yapıldı.