Lefkoşa, 16 Mart 23 (TAK): İki Amerikan bankasının batmasının Güney Kıbrıs’ı da etkilediği, çünkü Güney Kıbrıs Sermaye Piyasası Komisyonu tarafından lisanslanmış olan dört şirketin, Silicon Valley Bank ile Signature Bank’ta mevduatları bulunduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, “İki Amerikan Bankasının Batması Kıbrıs’ı da Vurdu” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs Sermaye Piyasası Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, bunların şirket müşterilerinin paraları değil, şirketlerin kendi kaynaklarıyla ilgili küçük rakamlardan ibaret olduğunu yazdı.

Güney Kıbrıs Sermaye Piyasası Komisyonu, Amerikan makamlarının, yalnızca garantili olanların değil, iki bankadaki tüm mevduatların korunacağını açıkladığını da ekledi.

(İY/GÜL)

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