Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yürüttüğü savaşın "başta Lübnan olmak üzere bölgede güvenlik ve istikrarı tehdit ettiğini" belirtti.

Borrell, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile ortak basın toplantısı düzenledi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail saldırılarına işaret ederek, "Gazze'deki savaş Filistinli siviller için korkunç bir trajedidir. Sivillerin vahşice öldürülmesini kınıyoruz ve savaşın derhal sona ermesini talep ediyoruz." dedi.

Lübnan halkının savaş değil barış ve istikrar istediğine vurgu yapan Borrell, AB'nin zorlukları yenmesinde Lübnan halkının yanında olduğuna dikkati çekti.

Savaşın kaçınılmaz olmadığını, savaştan kaçınmak için iradenin gerektiğini söyleyen Borrell, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik savaşının başta Lübnan olmak üzere bölgede güvenlik ve istikrarı tehdit ettiğini aktardı.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanmasının kara sınırlarının çizilmesi de dahil kapsamlı bir çözümün yolunu açması gerektiğini ifade etti.

Askeri gerilimin azaltılması gerekliliğine değinen Borrell, taraflara bu yaklaşıma uyma çağrısı yaptı.

Borrell, "Barış, Filistinlilerin kendi devletlerini elde etmelerini gerektirir, Gazze'de ateşkesin sağlanması için her türlü çabayı gösteriyoruz ancak elimizde sihirli bir değnek yok." diye konuştu.

Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib de Lübnan'ın 1701 sayılı kanuna bağlılığına dikkati çekerek, "Bölgede kalıcı barış Filistin davasının çözümünü gerektiriyor." dedi.

- BMGK'nin 1701 sayılı kararı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında bulunuyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i kadın olmak üzere 41 bin 118 Filistinli öldü, 95 bin 125 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı çatışmalar 8 Ekim'den bu yana sürüyor.