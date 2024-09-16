Avrupa Birliği (AB) ülkeleri içerisinde nüfusa oranla en fazla sosyal medya kullanımının Güney Kıbrıs’ta olduğu bildirildi.

Güney Kıbrıs’ta 23 Bin 760 Kişi İşsiz Güney Kıbrıs’ta 23 Bin 760 Kişi İşsiz

Haravgi gazetesi, Rumların yüzde 83’ünün Facebook, X, Instagram, Snapchat ve Tiktok gibi sosyal medya platformlarını aktif şekilde kullandığını ve bu oranın AB’deki ortalamasının yüzde 59 olduğunu yazdı.

Gazete, Avrupa İstatistik Dairesi’nin verilerine göre, Rumların yüzde 91’inin internete günlük erişiminin olduğunu ve yüzde 8’inin hayatında hiç internet kullanmadığını kaydetti.

Rumların internette dolaşan bilgilere de hemen inandığını belirten gazete, 10 Rum’dan sadece birinin, internette gördüğü bir bilgiyi teyit etme gereği duyduğunu yazdı.

Kaynak: rss